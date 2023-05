El Nasdaq 100 avanza en solitario: S&P 500, Dax e Ibex se estancan en resistencias

Las megacorporaciones impulsan al Nasdaq 100 pero el S&P 500 no puede con resistencias

La dispersión y un volumen reducido o inferior a la media son los denominadores comunes en los mercados de renta variable. Las subidas se concentran en pocos valores de gran capitalización; el último Nvidia que ha entrado en subida libre. El resto del mercado, se queda atrás, una situación que se puede apreciar en el índice Russell 2000 de pequeñas compañías que cotiza prácticamente plano en lo que llevamos de año y está próximo a soportes clave.

Gráfico diario del CFD US SPX 500 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 29/05/23

Las grandes megacorporaciones tecnológicas impulsan al Nasdaq 100 con claridad, pero son insuficientes para compensar al resto del mercado de EEUU. El S&P 500 permanece estancado en la zona de máximos anuales y resistencia clave comprendida entre 4.195 y 4.214 puntos.

Mientras tanto, las bolsas europeas, lastradas por las referencias macroeconómicas comienzan a mostrar algo de mayor debilidad y se aproximan, o comienzan a poner a prueba, los mínimos de mayo. Las referencias macroeconómicas de la semana que viene podrían decidir si aguantan o sucumben los niveles de soporte.

Datos macro importantes en la segunda parte de la semana: IPCs flash MAY23 en Europa, PMIs e ISMs de manufacturas y Empleo en EEUU

Los datos maro importantes se concentran en la segunda parte de la semana. El lunes no hay nada destacable y se espera una jornada de reducido volumen por la festividad del Memorial Day en EEUU. El martes, a nivel nacional, lo más destacable es el IPC adelantado de España de MAY23.

El miércoles continuará con la publicación de datos IPC adelantados de MAY23 en Europa: en Italia (se espera +5,7% ia vs 5,9% anterior), en Italia (+7,6% vs 8,2%) y, en Alemania (+6,7% vs +7,2%).

El jueves se publicará en Europa el IPC adelantado de MAY23 (se espera bajada +6,5% interanual desde el +7,0% anterior para la tasa general) y la tasa desempleo de ABR23 (se espera que se mantenga en el +6,5%). También se publicarán las encuestas empresariales del sector manufacturero de MAY23: PMIs finales por la mañana en Europa e ISM en EEUU por la tarde.

El viernes cierra la semana el informe laboral de EEUU de MAY23. El mercado laboral ha mostrado una gran resiliencia pese a la desaceleración económica. Según Thomson Reuters, se espera que: la tasa de desempleo quede en el 3,5% que se creen 180.000 puestos de trabajo y que los ingresos por hora aumenten un +0,4%m.

En cuanto a resultados empresariales, quedan pocas compañías por publicar. En EEUU, las más destacables son Salesforce.com (miércoles) y Broadcom (jueves) que lo harán a cierre de sesión.

Niveles técnicos en CFDs sobre índices bursátiles

El CFD US NDAQ 100 tiene un primer soporte en 13.519 puntos que es mínimo de la semana pasada y aproximación de la directriz alcista secundaria trazada en el gráfico. Por la parte superior hay una resistencia intermedia en 15.266 puntos que es máximo de MAR22.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 29/05/23

El CFD Alemania 40 tiene una primera zona de soporte comprendida entre el mínimo de MAY23, 16.659, y la directriz alcista que une mínimos de 2022 y MAR23, y que cotiza en torno a 15.481 puntos. Por la parte superior una primera resistencia de corto plazo en 16.057 puntos y, más arriba, máximo anual en 16.332.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 29/05/23

El CFD España 35 tiene una zona de apoyo comprendida entre la directriz alcista que une los mínimos de 2022 y MAR23, y el mínimo de MAY23 establecido en 8.966 puntos. Por la parte superior, primera resistencia en el máximo de MAY23, 9.326, y segunda resistencia en el máximo anual sito en 9.538 puntos.

Gráfico diario de CFD España 35 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 29/05/23

