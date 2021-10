El IBEX 35 no consigue superar el nivel clave de los 9.000 puntos

El dato de inflación de EEUU salió por encima de lo esperado en 0,40% comparado con 0,30% esperado. Este dato es preocupante ya que la inflación podría no ser tan transitoria como se pensaba inicialmente. Por otro lado, JPMorgan y BlackRock sacaron resultados mejor de lo esperado. Los competidores de JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y Morgan Stanley reportaron resultados mejor de lo esperado la semana pasada. Se espera que las empresas americanas reporten buenos resultados para el tercer trimestre mientras continúa la preocupación por problemas en la cadena de suministro. El gigante Apple ha tenido que reducir la producción de iPhones por falta de chips.

Por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que su país no estaba utilizando la energía como arma contra Europa y que estaba dispuesto a ayudar a la región en su crisis energética.

En España, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, presentó el pasado miércoles los Presupuestos Generales del Estado para 2022 en el Congreso. Estos incluyen un gasto récord de 196.142 millones de euros de los cuales 27.633 millones son las ayudas europeas para la recuperación de la crisis del Covid. Estos presupuestos incluyen una revalorización de las pensiones con el IPC y una subida del salario de los funcionarios del 2%. Además, incluyen el bono cultural para jóvenes y la ayuda para el alquiler. Respecto a las empresas el tipo mínimo será del 15%.

Parece que la inflación no será tan transitoria como se pensaba inicialmente. Esto está poniendo en peligro la recuperación económica mundial. El Fondo Monetario Internacional rebajó sus previsiones de crecimiento para este año, con un crecimiento para el PIB mundial del 5,9% en 2021. El FMI también prevé que España reduzca el paro al 15,4% para este año y espera que suba el PIB un 6,4% para el año 2022. Con la subida de los intereses de la deuda por la inminente subida de tipos dada la inflación y crecimiento que estamos viendo, las ‘utilities’ se están viendo afectadas con Endesa, Red Eléctrica y Enagás cotizando a la baja.

En el plano técnico, al IBEX le está costando superar la barrera de los 9.000 puntos. Esto es evidente por los numerosos intentos fallidos que ha tenido este selectivo desde principios de agosto. A mi entender, actualmente estamos en una consolidación entre los 8.800 y los 9.000 puntos. Por ello, las medias móviles no nos sirven de mucho en una consolidación. El indicador RSI(14) está alrededor del 50% y también está en un rango, algo que no nos ayuda mucho. El indicador del ROC(2) se mueve en niveles del 0%, indicando que en el corto plazo no existe una tendencia Más a largo plazo, vemos la directriz alcista que podemos dibujar desde finales de octubre. La media móvil de 200 días (azul) ha servido de soporte en numerosas ocasiones y tendrá que ser respetada si queremos que por fin cotice por encima de los 9.000 puntos. Una de las estrategias para operar sería espera a una ruptura por encima del nivel clave de los 9.000 puntos y posicionarnos en largo en cuanto rompa este nivel. El stop-loss podría ponerse ligeramente por debajo de ese nivel clave. El take-profit en el máximo del 15 de junio 2021 en los 9.318 puntos. Otra estrategia sería esperar a una ruptura de la media móvil de 200 días y la directriz alcista. Si se produjera una ruptura, podríamos posicionarnos en corto con un stop-loss ligeramente por encima de la directriz y un take-profit en los 8.251 puntos, mínimos del 19 de julio 2021. Lo más probable es que en algún momento podamos superar el nivel clave de los 9.000 puntos y veamos cotas superiores, el primer nivel a vigilar son los 9.300 puntos.

