El futuro del mercado de la electricidad - Pase lo que pase, seguirá siendo costoso!

¿Activismo ciego o una medida largamente esperada? Como muy tarde, desde que el precio de la electricidad superó en algunos países la barrera de los 1.000 euros por megavatio/hora a finales de agosto, las discusiones entre expertos y políticos sobre si o no debe el mercado apartarse de los principios de la economía de mercado están en pleno apogeo. Aunque los precios han remontado en los últimos días, la economía europea, de alto consumo energético, sobre todo la alemana, se ve amenazada por un futuro sombrío de quiebras, salidas y pérdidas de empleo, incluso al nivel actual.

Los precios de la electricidad y el gas están por las nubes

La Unión Europea está ampliamente de acuerdo en que las cosas no pueden seguir así y, por tanto, está debatiendo todas las posibilidades de reestructurar el diseño y la tarificación del mercado de la electricidad a largo plazo. Sobre todo, la dependencia de los precios de la electricidad del gas sólo parece lógica para unos pocos a primera vista según los principios de oferta y demanda. Esto se debe al llamado principio del orden de mérito, según el cual la central eléctrica más cara que aún se necesita para satisfacer la demanda determina el precio de la electricidad. Esto funcionó bien en el pasado y también tendió a bajar los precios, pero se está convirtiendo en un problema con la crisis energética que se avecina. Por lo tanto, los reguladores llegan cada vez más a la conclusión de que la estructura actual del mercado ya no es adecuada. A diferencia del petróleo, los mercados del gas natural se organizan a nivel regional y no mundial porque los costes de transporte son mucho más elevados. Por tanto, los precios del gas desempeñan un papel importante en los precios de la electricidad, por lo que uno de los objetivos debe ser desvincularlos de forma eficiente. Sin embargo, esto es más difícil de lo que se piensa.

¿Cómo podría regularse?

Una forma de estabilizar los precios podría ser la limitación de los mismos. Ya existe un sistema similar en España y Portugal. Los dos países consiguieron que Bruselas aceptara en junio una excepción Ibérica que les permitía desvincular el precio del gas del de la electricidad durante un año y limitarlo a unos 50 euros por megavatio hora. Esto hizo bajar definitivamente los precios en el mercado mayorista, pero ha provocado un aumento de las exportaciones a Francia, donde los precios de la electricidad son más altos. Así, el contribuyente español, cuyo dinero es recaudado por el gobierno y luego redistribuido para mantener los precios bajos, ha subvencionado la electricidad para los hogares franceses. Este sistema puede funcionar, pero tendría que extenderse a toda la Unión Europea para limitar las oportunidades de arbitraje.

Otra posibilidad sería introducir un impuesto especial para los productores o proveedores de energía. España, Italia, Rumanía y Grecia ya lo han hecho y en Alemania esta medida también está en el nuevo paquete de ayudas del gobierno alemán, que quiere utilizarlo para financiar el tope de precios de la electricidad para los consumidores.

Una opción, originalmente propuesta por Grecia, divide el mercado entre los productores de energías renovables y los de combustibles fósiles. El precio de la electricidad procedente de las renovables se fijaría entonces de forma que los productores se beneficiaran, pero menos que de los precios actuales del gas, mientras que el resto del mercado permanecería sin cambios. Los consumidores pagarían una media de ambos precios. Aunque esto debería reducir sin duda los precios de la electricidad, seguirían siendo relativamente altos si el gas sigue siendo caro. Y podría desalentar la inversión en energías renovables, ya que serían menos rentables.

Otra opción es un sistema de "pago por oferta", en el que los generadores pujan por contratos de electricidad que dependen de sus costes de generación. Estos son mucho más bajos para las energías renovables que para los combustibles fósiles, incluido el gas. Sin embargo, es probable que los generadores sólo estimen el precio ofrecido por los proveedores de gas y presenten sus ofertas justo por debajo de é ste, lo que a su vez no supondría una reducción significativa del precio.

Conclusión

Mientras nos veamos obligados a generar electricidad con gas y no podamos sustituir completamente el gas natural como fuente de energía, probablemente también será difícil desvincular los precios. En cambio, las empresas y los políticos deberían aprovechar el tiempo para atajar el problema de raíz y hacer más sostenible la combinación energética. Para acabar con la dependencia del gas natural, hay que llevar a cabo la transición energética y de calefacción lo antes posible. Esta transformación deberá producirse rápidamente, pero de forma socialmente equilibrada. Las centrales nucleares existentes y en funcionamiento también deberían desempeñar un papel en este proceso para construir y configurar adecuadamente el nuevo mundo de las energías renovables. En la crisis actual, hay que evitar las acciones precipitadas. Los paquetes de ayuda como los que ahora presenta el gobierno alemán sólo ayudarán a corto plazo.

