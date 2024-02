El fin de la política de tipos negativos del BoJ podría estar próximo: ¿afectará al JPY y al Nikkei 225?

La política monetaria de tipos negativos del Banco de Japón (BoJ) ha sido una “rara avis” dentro de los bancos centrales de los países desarrollados, más aún, en un entorno de subidas generalizadas de tipos de interés para controlar la inflación.

El gran beneficiado de esta política monetaria ultraexpansiva ha sido el Nikkei 225, que presenta una tendencia alcista impecable y que ha superado el máximo histórico de 1989 superando los 39.000 puntos, gracias a las grandes empresas exportadoras.

Japón 225 en gráfico diario con ROC (14) extraído de Next Generation a 27/02/24

El mayor perjudicado de la política monetaria ha sido el yen japonés (JPY) que ha desarrollado una fuerte tendencia bajista. El Índice JPY de CMC Markets, cuyas mayores ponderaciones son CNH (38,97%), USD (24,94%), EUR (14,55%) y AUD (11,02%), se encuentra probando el mínimo anual marcado en noviembre del año pasado.

Índice JPY en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de Next Generation a 27/02/24

El diferencial de tipos de interés ha sido el gran driver en el mercado de divisas y, frente aquellos países, con tipos de interés más elevados el JPY ha sufrido con mayor intensidad. El USD/JPY vuelve a aproximarse al máximo histórico marcado en 151,946 en OCT22.

USD/JPY en gráfico mensual y con oscilador MACD extraído de Generation a 27/02/24

El BoJ podría comenzar a subir tipos en abril

El BoJ bajó los tipos de interés al -0,10% en enero de 2016 y, desde entonces, no ha realizado cambios. De esta manera, los tipos negativos se han convertido en una seña de identidad y, en el momento que abandone esta política, la repercusión podría ser notable.

En este sentido, según encuesta de Reuters de la semana pasada, el 80% de los economistas señalan que el BoJ abandonará su política de tipos negativos en la reunión de política monetaria del 26 de abril. A la vez, el 76% de los economistas piensa que el BoJ también abandonará el control de la curva de tipos.

Una posibilidad que podría continuar afianzándose después de los últimos datos de inflación bajen a menor ritmo de lo esperado: tasa subyacente del IPC de ENE24 en el 2,0% y general en el 2,2%.

La normalización de tipos del BoJ podría coincidir con bajadas del PBoC, Fed y BCE

La posible normalización de tipos de interés del BoJ podría coincidir en el tiempo con bajadas de tipos por parte de los principales bancos centrales y el diferencial de tipos estrecharse con mayor rapidez.

El Banco Popular de China (PBoC) ha ido bajando los tipos de intervención en los últimos meses. La última bajada se realizó la semana pasada: bajada desde el 4,20% hasta el 3,95% en los préstamos a 5 años.

Por otro lado, los mercados de futuros descuentan que las bajadas de tipos de interés por parte del BCE y de la Reserva Federal podrían comenzar en verano.



