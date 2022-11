El ETF iShares MSCI Global Gold Miners disparado por la debilidad del USD

El iShares MSCI Global Gold Miners ETF experimentó una gran subida la semana pasada

La semana pasada, el iShares MSCI Global Gold Miners ETF [RING] subió un 13,5% después de que las cifras de inflación de EEUU se situaran por debajo de las expectativas en el mes de octubre. Sin embargo, a pesar de esta impresionante subida, el fondo ha visto caer su cotización un 18,1% en lo que va de año y un 25,6% respecto a hace doce meses.

La tasa general de inflación en EEUU de OCT22 quedó en el +7,7% en términos interanuales, por debajo del +8,0% esperado por el consenso de ThomsonReuters. La cifra supone un descenso respecto al +8,2% del mes de septiembre. Un dato que reduce la presión al alza en los tipos de interés y perjudica menos el crecimiento y que, en segunda instancia, ha derivado en una caída acusada en el dólar estadounidense.

La onza de oro al contado alcanzó la semana pasada su nivel más alto desde principios de octubre, cerrando en 1.771,23 dólares por onza el 11 de noviembre. Esto se produce después de un periodo continuado de caída de precios desde que la onza de oro alcanzase la barrera de los 2.000 dólares el 8 de marzo.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 16/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

El índice está concentrado en unas pocas compañías

El ETF iShares MSCI Global Gold Miners sigue la evolución del MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, que está compuesto por una serie de empresas internacionales dedicadas a la industria minera del oro. A 14 de noviembre, el fondo tiene acciones de 40 empresas, y sus activos netos ascendían a casi 338 millones de dólares a 11 de noviembre.

Newmont [NEM] (18,54%), Barrick Gold Corp [ABX] (14,44%) y Agnico Eagle Mines [AEM] (10,48%) son las empresas que más pesan, y sus cinco principales participaciones representan más del 50% de la cartera del fondo.

Newmont es de EEUU y es la principal empresa minera de oro del mundo con sedes en todo el planeta. El valor, al igual que el iShares MSCI Global Gold Miners ETF, ha sufrido este año, cayendo un 21,09% en lo que va de año. Sin embargo, tras las noticias procedentes de EE.UU., la semana pasada su cotización se disparó un 12,60%.

En la reciente publicación de resultados del 3T22, la empresa informó a los inversores que sigue en camino de alcanzar sus objetivos para todo el conjunto del año. En la conferencia de resultados, el consejero delegado Tom Palmer declaró que "Newmont sigue estando bien posicionada para responder al desafiante entorno de mercado al que se enfrenta la industria en la actualidad".

Por otro lado, las otras principales posiciones del fondo también experimentaron una fuerte subida la semana pasada. La cotización de Barrick Gold Corp se disparó un 13% y la de Agnico Eagle Mines un 10%.

Los 1.500 dólares en la onza de oro están contemplándose

Mientras persistan los vientos en contra de la economía mundial, la dirección que tome el oro dependerá en gran medida de la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EEUU que, en segunda derivada, favorece un dólar más fuerte. De esta manera, la alta incertidumbre en torno a la inflación puede volver a presionar a la baja el oro.

En este entorno, a pesar de que los mercados descuentan menores subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal después del dato de inflación, el gobernador de la Reserva Federal de EEUU, Christopher Waller, ha declarado que la Fed no está frenando su lucha contra la inflación. Por ello, el analista de UBS Giovanni Staunovo afirmó en una nota que “los inversores deberían esperar precios más bajos del oro de cara a finales de año", ya que la lucha contra la subida de los tipos continúa.

En este contexto, y dado que es probable que los tipos de interés sigan subiendo en 2023, la industria minera del oro ha expresado su preocupación por la caída de los precios ya que se encuentra luchando contra la subida los costes. En estas circunstancias, Mark Bristow, CEO de Barrick Gold, en su declaración “unos precios tan bajos dejarían a la industria fuera del negocio”, en referencia a las proyecciones de precios en torno a 1.500 dólares por onza.



