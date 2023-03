El desplome en los bancos llega a Europa y presiona al BCE: Lagarde intentará calmar al mercado aunque suba +50 pb hasta +3,50%

El consenso espera que el BCE suba 50 puntos básicos (pb) hasta el +3,50% pese a que el repunte del riesgo sistémico en EEUU alcanza a Europa

El consenso de mercado recogido por Thomson Reuters espera que el BCE suba el tipo de intervención desde el +3,00% hasta el +3,50% mañana a las 14:15 horas. De esta manera, el BCE no mostrará sensibilidad, en esta reunión, al fuerte repunte del riesgo sistémico que está ocurriendo en EEUU.

El colapso del SVB en EEUU ha provocado una fuerte caída de precios: SPDR S&P Bank ETF baja más de un 25% desde máximos anuales. A la vez, ha aflorado un secreto a voces, la subida de tipos de interés provoca pérdidas latentes en las carteras de bonos de las entidades financieras que se materializan si hay que hacer frente a retirada de depósitos. En este contexto, la agencia de calificación crediticia Moody’s ha bajado la perspectiva de estable a negativa para los bancos de EEUU debido al empeoramiento del entorno por retirada de depósitos en SVB, Silvegate Bank y Signature Bank.

Las pérdidas de latentes por la caída en el precio de los bonos, aunque es menos acusada, es extensible a otras entidades financieras. En Europa el CFD sobre el ETF Lyxor Euro Stoxx Banks está borrando de un plumazo lo acumulado en lo que llevamos de año.

CFD Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx Banks con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 15/03/23

La subida de 50 pb parece estar justificada en la evolución reciente de las variables económicas

En la reunión también se publicarán las proyecciones económicas de marzo y concederán algo de perspectiva a la subida de 50 pb. En diciembre de 2022 las proyecciones económicas (en variación porcentual anual) para el PIB eran las siguientes: 2023 (+0,5%), 2024 (+1,9%) y 2025 (+1,8%). Para las de inflación: 2023 (+6,3%), 2024 (+3,4%) y 2025 (+2,3%).

Las proyecciones económicas probablemente se revisarán al alza de forma simultánea, tanto crecimiento de PIB como inflación, si atendemos a la reciente evolución de las referencias económicas. En términos de actividad económica, las recientes encuestas empresariales PMI han sorprendido positivamente: el PMI compuesto ha repuntado hasta los 52,0 puntos que es zona de expansión y el nivel más alto desde JUN22. Respecto a la inflación, el viernes se publicará el IPC final de la UME de febrero, que el consenso de Thomson Reuters espera que quede en el +8,5% interanual.

Christine Lagarde podría mostrar sensibilidad al reciente repunte de volatilidad en los mercados, más aún, con el precio de la energía aproximándose a mínimos

En la rueda de prensa, a las 14:45h, veremos el tono o la retórica de Christine Lagarde respecto a la inflación. Será determinante la sensibilidad que muestre frente al fuerte repunte de la volatilidad que están experimentado los mercados y que ha provocado una fuerte búsqueda de refugio (ver “ El refugio (VIX, oro y bonos) rebota con una fuerza extraordinaria y podría formar suelo ”).

Por el momento, el mercado de futuros descuenta que en mayo, el ritmo de subida de tipos bajará, habrá una subida de +0,25 pb, hasta el 3,75%, y luego esperará.

El banco central, aunque puntualmente la inflación haya repuntado en los primeros meses del año, es consciente de que la senda continúa siendo a la baja y, la caída podría acentuarse en los próximos meses si la energía continúa retrocediendo. En este sentido señalar que el petróleo Brent y West Texas están probando niveles de soporte claves.

Gráfico diario de CFD sobre West Texas con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 15/03/23

