El dato de empleo EEUU decide el futuro del rebote en bonos y bolsa

La Fed activa un rebote en bonos y bolsas que se extiende a la sesión de hoy. El S&P 500 intenta recuperar la media de 200 sesiones y las Notas a 10 años se enfrentan a la directriz bajista. El dato de empleo que se publica hoy (13:30h) podría decidir si el rebote gana cuerpo y se superan estos niveles o, por el contrario, se enfría la recuperación.

Informe laboral de EEUU (13:30h) es cita económica clave de la jornada

Mañana viernes a las 13:30h se publica el informe laboral de EEUU. El consenso de mercado recopilado por Thomson Reuters espera que la economía de EEUU cree en octubre 180.000 puestos de trabajo (NFP), por debajo de la extraordinaria cifra de 336.000 puestos creados el mes anterior pero en línea con la media del año.

La tasa de desempleo se mantendría estable en el 3,8% y los ingresos laborales crecerían al 0,3% mensual que en términos interanuales quedaría en el 4,00% que es el nivel más bajo desde JUN21 y una buena noticia para que la inflación subyacente continuase retrocediendo.

Ingresos medios por hora en variación interanual (línea azul) e IPC subyacente (línea roja)

Fuente: gráfico de la FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, construido con datos de la Bureau of Labor Statistics (BLS) de EEUU https://fred.stlouisfed.org/series/CES0500000003

Los indicadores adelantados de empleo muestran lecturas discrepantes

En el lado positivo. Por un lado, las peticiones semanales de desempleo en media móvil de 4 semanas se estabilizan por debajo de 210.000 que son los niveles más bajos desde comienzo de año. Por otro lado, las vacantes de empleo JOLTS han repuntado por segundo mes consecutivo, hasta 9,55 millones, señalando que existe oferta de empleo y que los empleados mantienen capacidad de negociación.

En el lado negativo. El componente de empleo del ISM de manufacturas se desploma 4,4 puntos, hasta 46,8, y se adentra en zona de contracción. A la vez, el informe de la consultora ADP señala que la economía de EEUU habría creado 113.000 puestos de trabajo en octubre y confirma que el dato del mes anterior fue de 89.000 puestos, lejos de los 336.000 publicados oficialmente por la BLS.

Escenarios y posible reacción del mercado

Después del último FOMC de la Fed, bonos (en precio) y bolsa han rebotado de forma conjunta. El mercado descuenta con una mayor probabilidad que el 5,50% podría ser el techo del ciclo de subida de tipos y comienza a adelantar bajadas de tipos (a junio de 2024) y de mayor intensidad (75 puntos básicos en lugar de 50 puntos básicos en 2024). Una relajación de tipos que ha sentado bien a las bolsas que siguen moviéndose al compás de lo que marcan los bonos.

En este contexto, un dato de empleo peor de lo esperado, podría acelerar la relajación en las curvas de tipos de interés y, paradójicamente, favorecer que la bolsa podría continuar rebotando. De forma inversa, un dato de empleo que sorprenda al alza (mayor creación de empleo e ingresos por hora) abriría nuevamente la posibilidad a una nueva subida de tipos de interés empujando nuevamente a la baja a los precios de los bonos y de la bolsa.

Para finalizar, la correlación entre bonos y bolsa podría romperse si asistimos a un dato que sorprenda negativamente de forma notable. Una destrucción de empleo o una pobre creación de empleo señalarían que el ciclo débil y pillaría al mercado a contrapié, las bolsas podrían bajar al temer más los efectos negativos del ciclo que los positivos de una relajación de tipos.

Niveles de precios en principales referencias: US SPX 500 y US T-Note 10 YR en modo rebote

US SPX 500 intenta recuperar la MMS (200)

US SPX 500 escala posiciones después de establecer un mínimo en octubre en 4.103 puntos. El impulso permite que el oscilador MACD cruce al alza a su señal y deja al precio pegado a la media de 200 sesiones. Una superación de la resistencia situada en 4.266 dejaría al precio por encima de la MMS (200) y otorgaría mayor solidez al rebote.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 02/11/2023

US T-Note 10 YR a un paso de la directriz bajista de largo plazo

US T-Note 10 YR supera la resistencia de corto plazo establecida en 106,384 y afianza el rebote que comenzó en 105,002 que es mínimo no visto desde 2008 y que equivale a un 5% en rentabilidad. El rebote viene acompañado por un giro al alza del oscilador MACD que parte de niveles de sobreventa y con divergencias alcistas. La primera referencia seria a la que se enfrenta el rebote de corto plazo se encuentra en la directriz bajista de largo plazo que parte de los máximos anuales.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 02/11/2023



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.