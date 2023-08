El cierre de agosto y el rebote de bonos y bolsas en manos de los datos de inflación

Concentración de datos de inflación para cerrar el mes

Los datos de inflación son protagonistas durante las sesiones del 30 y el 31 de agosto. En Europa se publicará el IPC preliminar de AGO23: España y Alemania (miércoles a las 9:00 y 14:00h respectivamente); Francia, Europa e Italia (jueves a las 8:45 y 11:00h). El deflactor del PCE de EEUU de JUL23 se publica también el jueves 31 de agosto a las 14:30h.

IPC General de Europa en variación interanual datos extraídos de la FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, y provenientes de Eurostat

La inflación se mantiene lejos de objetivo

En el caso el IPC preliminar de AGO23 de Europa, el consenso de Trading Economics espera lecturas divergentes:

Para España se espera una subida desde el +2,1% hasta el +2,5% interanual, ia.

Para Alemania se espera bajada de la inflación general desde el +6,5% hasta el +6,3% ia.

Para Francia una subida desde el +5,0% hasta el +5,4% ia.

Para el conjunto de Europa se espera caída en la general desde el +5,3% hasta el +5,1% ia.

Para Italia se espera bajada desde el +6,6% hasta el +6,3% ia en la tasa general.

En el caso de la inflación PCE de EEUU de JUL23 se espera que la tasa subyacente repunte una décima hasta el +4,1% ia y que repunte tres décimas hasta el +3,3% en la general.

La evolución a la baja de la tasa general comienza ralentizarse debido principalmente al efecto escalón en los precios de la energía que se suaviza: Petróleo Crudo Brent y Petróleo Crudo West Texas se encuentran en la parte alta del rango anual.

Posible impacto en mercado

Los niveles se encuentran lejos del objetivo del 2% que tienen el BCE y la Fed. Una circunstancia que han puesto de manifiesto los bancos centrales en el simposio reciente celebrado en Jackson Hole donde han mantenido la tensión y reafirmado que la lucha contra la inflación no ha finalizado.

Unos datos de inflación más bajos de lo esperado permitiría que los bancos centrales suavizaran su discurso respecto a tipos de interés y se afianzaría una posible pausa en la subida de tipos. Un escenario que podría favorecer un rebote simultáneo en bolsas y bonos (en precio).

Sin embargo, una inflación por encima de lo esperado señalaría que los bancos centrales no pueden relajarse en su lucha contra la inflación y que podrían plantearse nuevas subidas de tipos de interés. En este caso, los bonos y las bolsas podrían experimentar caídas ante un entorno de tipos de interés más elevados y por más tiempo.

Bund alemán y Notas a 10 años de EEUU rebotan desde soportes clave

Las principales referencias a 10 años del bono alemán, Euro Bund, y de las notas de EEUU, US T-Note 10 YR, se encuentran rebotando desde niveles próximos a los mínimos del año pasado que son niveles de soporte clave. El rebote adquiriría momento positivo si el precio consigue superar el máximo de la semana pasada, 133,460 para Euro Bund y 109,760 para US T-Note 10 YR.

Gráfico diario Euro Bund sobre bono alemán a 10 años con MACD extraído de la plataforma Next Generation de CMC Markets a 29/08/23

Euro Stoxx y Dax rebotando desde la base de lateral de medio plazo

Los principales índices de bolsa europeos se encuentran rebotando desde la media de 200 sesiones. De la misma manera, que con los bonos, el nivel a vigilar son los máximos de la semana pasada (4.321 en Euro 50 y 15.895 en Alemania 40) que en caso de superarse incorporarían momento positivo a corto plazo al precio. Por la parte inferior, los soportes son clave y están en los mínimos de agosto (4.174 en Euro 50 y 15.466 / 15.454 en Alemania 40) que son base de movimiento lateral de medio plazo.

Gráfico diario de Alemania 40 con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation de CMC Markets a 29/08/23



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.