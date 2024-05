La gran mayoría de las referencias macroeconómicas en EEUU están sorprendiendo negativamente. El índice de sorpresas económicas de Citigroup se ha dejado casi 60 puntos desde los máximos de ABR24 y se establece en territorio negativo y en los niveles más bajos desde ENE23.

La pérdida de momento económico contrasta con la subida de los índices bursátiles que, a excepción del Russell 2000, han llegado a marcar nuevos máximos históricos durante el actual mes de mayo.

US Small Cap 2000 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 27/05/24

La concentración podría explicar la divergencia entre macro y bolsa

Una divergencia entre las bolsas y los indicadores de actividad económica que podría explicarse en la concentración bursátil.

El crecimiento de los beneficios y de los precios continúa centrándose en las grandes megacorporaciones que impulsan a los índices a establecer nuevos máximos. Vean las siguientes cifras:

En primer lugar, la capitalización de “Los 7 magníficos” en el S&P 500 ha marcado un nuevo máximo histórico superando el 31% tras los nuevos máximos históricos de NVIDIA.

En segundo lugar, pese a que el S&P 500 se encuentra prácticamente en subida libre, el porcentaje de acciones del índice por encima de sus medias de referencia es minoría: 42,18% por debajo de la MMS (20); 48,19% por debajo de la MMS (50) y 48,26% por debajo de la MMS (100).

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 27/05/24

La deseada bajada de tipos de interés también podría explicar la divergencia

Otra explicación a la discrepancia entre bonos y bolsa apunta a que podría cotizar el denominado escenario de cuento o “Ricitos de oro”. En este escenario, el enfriamiento económico sería suficiente para que la inflación continúe retrocediendo y se puedan bajar tipos de interés sin que la economía termine por entrar en recesión.

Un escenario de cuento que (1) es mayoritario entre los participantes de mercado si atendemos a las previsiones económicas y (2) necesita de un delicado equilibrio:

Por un lado, la inflación tendría que confirmar que retrocede (especial atención al PCE que se publicará el viernes a las 14:30h) para que se puedan bajar tipos de interés.

Por otro lado, la economía no tendría que enfriarse demasiado y caer en recesión. En este sentido, señalar que hoy se publica la Confianza del consumidor CB de MAY24 (16:00h). El índice ha retrocedido en los últimos tres meses y el componente de expectativas se sitúa en los 66,4 puntos, por debajo de los 80 puntos que suelen ser señal de futura recesión.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.