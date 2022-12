Ebro Foods es una empresa robusta

Ebro Foods continúa enfrentándose a un entorno complejo y difícil. Por un lado, la alta inflación de materias primas y los costes energéticos que, en segunda instancia, incrementan los costes de transportes. Por otro lado, una moderación de la demanda vinculada a la desaceleración económica, el aumento de la inflación e incertidumbre que lleva a los consumidores a buscar marcas blancas. Para finalizar, la amenaza de peores cosechas por la situación de sequía.

En este contexto, la empresa ha conseguido defenderse gracias a la diversificación geográfica y por producto (pasta y arroz) junto con la fortaleza de sus marcas. De hecho, Ebro Foods mantiene estimaciones y espera unas cifras récord a finales de año: ventas comprendidas entre los 2.750 y los 2.800M de EUR con un EBITDA entre 315 y 320M de EUR.

Todo ello con una reducción considerable de la deuda neta (en los primeros 9 meses del año ha bajado en 207,3M de EUR hasta 712M de EUR) que le permite mantener una fuerte posición financiera. Morningstar le asigna a la salud financiera de la empresa la máxima calificación, fuerte o “strong”.

Tabla de valoración de Ebro Foods realizada por Morningstar y extraída de Plataforma Next Generation / Pulsa para ampliar

La acción de Ebro Foods a precios de cierre del 21 de diciembre nos deja los siguientes múltiplos de valoración: Precio / Beneficios de 18,48x, Precio / ventas de 0,84x y Precio / Valor Contable de 1,06x, en estos dos últimas aproximaciones son los niveles más bajos de la década. A la vez, la acción tiene una rentabilidad por dividendo que roza el 4,00%, concretamente un 3,86%.

Ebro Foods rebota desde soportes importantes y las divergencias alcistas en MACD son acusadas

El CFD sobre las acciones de Ebro Foods presenta una clara tendencia bajista de fondo. Sin embargo, a corto plazo, ha conseguido rebotar después de marcar un nuevo mínimo anual en 14,48 euros, muy próximo al anterior mínimo significativo y soporte situado en 14,58. Si el rebote continúa y el precio se afianza por encima de la resistencia intermedia situada en 14,97 euros, el oscilador MACD (12,26,9), que perfila amplias divergencias alcistas, podría volver a mostrar señal de compra. En este caso, la siguiente resistencia se encontraría en 15,50.

Gráfico de CFD sobre Ebro Foods con Volumen y MACD (12,26,9) / Pulsa para ampliar

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 23/12/22

