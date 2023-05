Dos gigantes del comercio publican resultados: Alibaba en soportes y con descuento, y Walmart en resistencias y sobrevalorada

Dos gigantes del comercio Alibaba y Walmart publican resultados el 18 de mayo de 2023 y son un termómetro ideal para medir la salud del consumidor

Alibaba tiene una capitalización de 228MM de USD y es el gigante chino del comercio electrónico. Walmart tiene una capitalización de 410MM de USD y es el gigante estadounidense del comercio físico a minoristas.

Ambas presentan resultados el 18 de mayo y son un termómetro ideal para medir las ventas y la salud de los consumidores. En este sentido, un pequeño apunte, señalar que recientemente se han publicado las ventas al por menor de ABR23. En China han aumentado un +18,4% interanual tras la reapertura de la economía y en EEUU un +0,4% mensual: ambos datos han quedado por debajo de consenso.

Alibaba podría crecer en beneficios, cotiza con descuento y próxima a soportes: ¿está preparada para rebotar?

El consenso recopilado por Yahoo Finance espera un Beneficio por acción (BPA) de 1,35 USD (+14,4% vs 1T22) y unas ventas de 30,21MM de USD (+6,60% vs 1T22). De esta manera, espera un crecimiento simultáneo en ventas y beneficios que mantendrían el momento positivo del trimestre anterior.

La ficha cuantitativa de Morningstar extraída de Next Generation con datos a 15 de mayo: la acción cotiza con un fuerte descuento frente a valor justo (del 41%) y recibe una calificación de 5 estrellas (la máxima posible) según su rating que incluye criterios de valoración, momento e incertidumbre.

El CFD sobre Alibaba lleva varios meses estancado dentro de un rango comprendido entre 125,84 y 58,025 USD. Una circunstancia que hace que la media de 52 semanas se encuentre prácticamente plana en la mitad del rango. A más corto plazo, el rango más ajustado se encuentra comprendida entre 79,485 y 105,40 USD.

Gráfico semanal de CFD sobre Alibaba con oscilador Estocástico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 17/05/23

Walmart podría crecer en ingresos y beneficio pero se encuentra sobrevalorada y próxima a resistencias: ¿podrá superarlas?

El consenso recopilado por Yahoo Finance espera un Beneficio por acción (BPA) de 1,32 USD (+1,5% vs 1T22) y unas ventas de 148,65MM de USD (+5,00% vs 1T22). También podría presentar momento positivo en ventas y beneficios.

La ficha cuantitativa de Morningstar extraída de Next Generation con datos a 15 de mayo: la acción cotiza por encima de valor justo (un 7%) y recibe una calificación de 2 estrellas (sobre un máximo de 5 estrellas posible).

El CFD sobre Walmart ha construido una estructura de mínimos crecientes a lo largo de los últimos trimestres y cotiza por encima de la media móvil simple de 200 sesiones que presenta pendiente positiva. La primera resistencia se encuentra en el máximo de NOV22 situado en 154,645 USD. Por la parte inferior, el primer nivel de soporte está situado en 149,495 USD. Más abajo, la media de 200 sesiones y la directriz alcista de largo plazo cotiza en torno a 141,495 USD.

Gráfico diario CFD sobre Walmart con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 17/05/23

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre acciones, como Nel Asa, Alphabet, Tesla y Amazon.

Región Comisión Garantía* Corto?** Horario de negociación España 0,06% (mínimo 5 EUR) 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30 USA 2 centavos por acción (mínimo USD 10 5:1 ✓ Todos los días de 15:30 a 22:00 Inglaterra 0,10% (mínimo 9 GBP) 5:1 ✓ TTodos los días de 09:00 a 17:30 Alemania EUR 5 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30

* La garantía o el apalancamiento amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.