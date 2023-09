Deuda mundial a máximos históricos: ¿cómo afecta al precio del oro?

La deuda mundial ha alcanzado un máximo histórico, y dos naciones son las principales responsables de este aumento. Una escalada de deuda imparable podría hacer más atractiva la inversión en oro. En este artículo se analiza cómo podría afectar el alto endeudamiento al precio del oro.

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) ha apuntado que la deuda mundial alcanzaba la asombrosa cifra de 307 billones (B) de USD a finales de junio de 2023. En una década, esta montaña de deuda creció un tercio, y 10B de USD de ese aumento se produjeron sólo en los seis primeros meses de este año. La espiral de la deuda gira cada vez más rápido.

Japón y Estados Unidos son los principales culpables. EEUU se encuentra actualmente en una nueva disputa sobre la financiación del presupuesto, habiendo alcanzado una vez más su límite. Si fracasa la votación para ampliar el techo de deuda, Washington podría quedarse literalmente a oscuras a finales de septiembre.

Aumenta la preocupación por una nueva rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos. La reciente rebaja de Moody's se debió principalmente a la actual disputa sobre el aumento del techo de la deuda. El rápido ritmo de endeudamiento de Estados Unidos ya le ha costado su máxima calificación crediticia. A medida que aumenten los tipos de interés y los niveles de deuda, el servicio de la deuda o pago por intereses aumenta. Una espiral que dificulta la financiación de la economía y aumenta la presión sobre la deuda.

Si relativizamos los niveles de deuda y los comparamos con la producción económica global, los 307B de USD de deuda global representarían un 336% del PIB global. Este ratio había disminuido durante siete trimestres consecutivos antes de 2023.

Este periodo -siete trimestres- es notable. La repentina disminución de la deuda se debió a la inflación, que efectivamente la erosionó. Sin embargo, el escenario se ha invertido: la inflación ha bajado y el endeudamiento aumenta. A finales de año, el ratio de deuda podría ascender al 337%. La rapidez es sorprendente; es como si hubiera un intento de recuperar el tiempo perdido.

Hasta ahora, solo hemos hablado de la deuda de los gobiernos. Si consideramos por separado los hogares individuales, surge un panorama más detallado. En relación con el PIB, la deuda de los hogares en las economías emergentes sigue siendo superior a los niveles anteriores a la pandemia, principalmente debido a China, Corea y Tailandia. Allí, la gente acumuló una deuda significativa, en parte porque había pocas redes de seguridad gubernamentales o pagos compensatorios durante y después de la pandemia.

En contraposición, en los países desarrollados, la deuda de los hogares en relación con el PIB es la más baja de las últimas dos décadas. Gracias a la ayuda gubernamental, los habitantes de los países desarrollados disponen de una buena salud financiera. Un colchón que amortigua los daños ocasionados por las fuertes subidas de tipos de interés.

Los consumidores de China y otras economías emergentes son ahora más cautos y adoptan una postura más defensiva. Como consecuencia, su crecimiento económico sigue siendo lento. Este comportamiento defensivo, combinado con su actual estado de crisis, podría espolear un renovado interés por la compra de oro.

En la actualidad, el gráfico del oro parece tener un tope en los 2.000 USD/onza. Los elevados tipos de interés y la probabilidad de que se mantengan sin cambios durante un tiempo podrían cimentar este tope durante un periodo prolongado. La demanda física de oro es tibia, mientras que las asignaciones en ETF de oro respaldados físicamente están disminuyendo. Aun así, aunque el oro ha fallado a la hora de entrar en subida libre, el precio no ha retrocedido mucho y se estabiliza en torno a los 2.000 USD/onza. Queda por ver si la preocupación por la deuda es catalizador suficiente para una ruptura. En cualquier caso, la evolución del precio del oro es ciertamente intrigante.



