Decisión de política monetaria del BoJ con el JPY desplomándose

El Banco de Japón (BoJ), esta madrugada a las 05:00h, comunica su decisión de política monetaria y publica sus proyecciones económicas.

El consenso de mercado, espera que mantenga los tipos de interés en el rango, 0 – 0,10%, y que mantenga el actual ritmo de compra de bonos (1B de JPY al mes que equivalen a 35.928M de EUR al tipo de cambio actual).

La decesión de política monetaria no es fácil pues la economía japonesa está importando inflación con intensidad debido a (1) la escalada en el precio de las materias primas y (2) la fuerte depreciación del JPY frente al USD que está acelerando. Desde la anterior reunión del BoJ, el 19 de marzo, el JPY se ha depreciado más de un 5% frente al USD y el cruce USD/JPY alcanza niveles no vistos en los últimos 44 años.

USD/JPY en gráfico diario con RSI (14) extraído de Generation a 25/04/24

La presión inflacionista podría quedar retratada en las proyecciones económicas del BoJ que probablemente se revisen al alza, pudiendo establecerse que el objetivo de inflación del 2% no se alcance hasta 2026.

En este contexto, Kazuo Ueda podría dar un paso al frente y endurecer el tono de la política monetaria. El objetivo sería frenar la depreciación del JPY y las opciones podrían ser diversas.

Actuar directamente en el mercado de divisas podría ser una alternativa y ya se ha advertido en numerosas ocasiones con anterioridad. No sería la primera vez, en septiembre y octubre de 2022, vendió con fuerza el cruce USD/JPY, en torno a unos 60.000M de USD y consiguió frenar la depreciación del JPY. Sin embargo, no cambió la tendencia de fondo, pues a los pocos meses el JPY volvió a debilitarse con intensidad.

La otra opción, sería comenzar a cambiar el forward guidance u orientación a futuro respecto a los tipos de interés y conseguir que se estrechen los diferenciales. En este caso, la actuación podría pasar por (1) intentar adelantar en el tiempo la subida de tipos que el mercado espera para finales de año y / o (2) intervenir con menor intensidad la curva de tipos comprando bonos con menor intensidad.



