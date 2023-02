La tendencia alcista continúa en Dax, Ibex y Nasdaq y el volumen se recupera. La sobrecompra y las divergencias son las grandes preocupaciones de los alcistas. Lea el informe

Las bolsas mantienen la tendencia alcista y vuelve el volumen

Dax, Ibex y Nasdaq mantienen el fondo alcista y marcaron nuevos máximos anuales la semana pasada. El movimiento se produce en plena temporada de resultados empresariales y después de la intervención de los bancos centrales, un flujo de información que está ayudando a que el volumen se recupere de forma gradual y acompañe la subida. La tendencia alcista no da su brazo a torcer aunque se acentúan algunos signos de madurez.

La sobrecompra, las divergencias bajistas y alguna vela de giro a la baja son las mayores preocupaciones de los alcistas

La sobrecompra no para de aumentar. Los osciladores de precios que utilizamos en los gráficos diarios inferiores presentan niveles elevados (caso del MACD en el US NDAQ 100) o encadenan varias semanas por encima de niveles de sobrecompra (caso del Estocástico en el España 35 y en el Alemania 40).

Una sobrecompra abultada con datos diarios y que comienza a extenderse a marcos temporales más amplios. Con datos semanales, las acciones que presentan sobrecompra en los diferentes índices analizados son mayoría: un 65,7% en Ibex 35, un 67,5% en Dax 40 y un 49,% en Nasdaq 100.

Porcentaje de acciones del Ibex 35, Dax 40 y Nasdaq 100 que presentan sobrecompra, sobreventa o neutralidad en función al oscilador Estocástico con datos semanales / Pulsa para ampliar

Otras preocupaciones que pueden encontrar los alcistas serían la vela de giro a la baja con datos diarios, estrella del amanecer, en US NDAQ 100 (que se produjo después de la sorpresa negativa en los resultados de Amazon, Apple y Alphabet), y las divergencias bajistas que aparecen en el oscilador estocástico (caso de Alemania 40 y España 35).

No existen grandes catalizadores en la agenda que faciliten un cambio en la dinámica

La agenda de esta semana viene notablemente menos cargada, y con datos de menor importancia, que los de la semana pasada. De esta manera, sin grandes catalizadores, será difícil que la dinámica reciente pueda reverterse de forma acusada.

A nivel macroeconómico, existen pocas referencias consideradas de impacto fuerte. Lo más destacable se publica el viernes: PIB del 4T22 en el Reino Unido para el que se espera una contracción del 0,3% trimestral y el dato preliminar de la Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan de EEUU de febrero para el que se espera un escaso repunte: desde 64,9 hasta 65,0 puntos.

Respecto a los resultados empresariales señalar que la temporada de resultados en EEUU ha pasado su cénit, aunque todavía quedan compañías de gran capitalización, Walt Disney y CVS Health publican el miércoles. El jueves se concentran la mayor parte de los resultados importantes: AbbVie, PepsiCo, AstraZeneca, Philip Morris, S&P Global y PayPal. En España destacamos a Naturgy y Logista (miércoles) junto con ArcerlorMittal y Mapfre (jueves).

El CFD Alemania 40 nuevos máximos con volumen repuntando

El CFD Alemania 40 rompe la parte alta del lateral de las últimas semanas situada en 15.271, ahora soporte, con el volumen más alto en lo que llevamos de año. Más abajo otro nivel de soporte lo situamos en 14.904 puntos. Por la parte superior, el máximo de FEB22 situado en 15.735 es el siguiente nivel donde el precio podría encontrar resistencia.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con volumen y Estocástico (14,3,3) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 06/02/23

El Ibex 35 se encuentra en la parte alta del canal alcista

El CFD España 35 se mantiene dentro del canal alcista que parte de mínimos del año pasasdo y comienza a poner a prueba la parte superior. La estructura alcista de corto plazo que parte de mínimos de este año no debería sufrir mientras el precio se mantenga por encima del mínimo de la semana pasada situado en 8.992. En el máximo de 2021 situado en 9.318 se encuentra el siguiente nivel de resistencia.

Gráfico diario de CFD España 35 con volumen y Estocástico (14,3,3) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 06/02/23

El Nasdaq 100 consolida por encima del máximo de diciembre situado en 12.212

El CFD US NDAQ 100 comienza a consolidar por encima del máximo de diciembre de 2022 establecido en 12.212 puntos, que pasa a convertirse en soporte. Más abajo, otro soporte en 11.795 que es aproximación de la media de 200 sesiones. El primer nivel de resistencia se encuentra en 12.895 que es el máximo de la estrella fugaz, figura de giro a la baja en gráfico de velas, que dejó el precio después de la publicación de resultados de Amazon, Apple y Alphabet.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 06/02/23

