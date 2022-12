Dax, Ibex y Nasdaq: en resistencias y con alta sobrecompra

Las bolsas mantienen la inercia alcista

Las bolsas mantienen la inercia positiva y escalan posiciones de forma pausada alcanzando niveles no vistos en varios meses. Esta circunstancia provoca que los osciladores de precios clásicos (RSI (14), Estocástico (14,3) y MACD (14,26,9)) permanezcan de forma continuada en zona de sobrecompra o alcancen valores no vistos en meses.

El movimiento no viene respaldado por un incremento de la actividad. De hecho, la contracción en el volumen de contratación se acentúa debido a la festividad del Día de Acción de Gracias en EEUU y la ausencia de grandes catalizadores o desviaciones respecto a las referencias publicadas.

Sin embargo, esta semana, la agenda económica viene repleta de datos clave que podrían alterar la situación. El martes se publica el IPC preliminar de Alemania y la Confianza del consumidor de la Conference Board de EEUU. El miércoles el IPC preliminar de la UME y el PIB preliminar del tercer trimestre. El jueves se publica el PMI Caixin en China, el Deflactor del consumo personal en EEUU (medida de inflación seguida por la Fed) y el ISM manufacturero de EEUU. Para cerrar la semana, el viernes, se publica el informe laboral de noviembre de EEUU con la famosa creación de empleo o payrolls.

El Ibex 35 mantiene rebote y acumula la mayor sobrecompra desde junio

El CFD España 35, ha mantenido la dinámica alcista que partía de 7.983 puntos y ha conseguido consolidar por encima de la resistencia de corto plazo situada en 8.212 y que ahora pasa a convertirse en soporte. Por la parte superior encontramos una resistencia intermedia en 8.551 que es máximo de agosto. El oscilador MACD alcanza niveles elevados, no vistos desde los máximos de junio, pudiendo servirnos como referencia de la elevada sobrecompra. Por la parte inferior, la principal referencia para seguir al rebote es la directriz alcista de color verde que parte de la zona de mínimos anuales, 7.241 / 7.181.

El Dax 40 a un paso del máximo de junio situado en 14.710

El CFD sobre el Dax alemán ha subido de forma muy escalonada y se establece a un paso del máximo de junio situado en 14.710 puntos. El oscilador RSI (14) lleva más de dos semanas por encima de 70, zona de sobrecompra, y el volumen de contratación continúa cediendo terreno. La dinámica alcista que parte de mínimos anuales la identificamos con una línea de color azul cielo en el gráfico. El primer soporte se mantiene en 14.125 puntos.

El Nasdaq 100 sigue sin romper niveles de corto plazo

El CFD sobre el Nasdaq 100 continúa inmerso dentro de un rango relativamente estrecho: banda superior en 12.084 puntos y banda inferior en 11.491 puntos. El rango se desarrolla a la altura de la anterior zona de máximos, línea discontinua de color fucsia en gráfico inferior, y no termina por quedar claro si hemos asistido a una ruptura de máximos. Si consolida por encima de 12.084, se podría dar la ruptura por válida y el precio tendría en la media móvil simple de 200 sesiones y en 12.889 los siguientes niveles de resistencia. Sin embargo, si el precio pierde el mínimo de la semana pasada, los 11.491 puntos, se podría hablar de ruptura falsa de máximos y el siguiente soporte se encuentra en la zona de mínimos anuales, 10.601 / 10.431 puntos.

