Dax, Ibex y Nasdaq comienzan el trimestre en máximos anuales. Empleo de EEUU y PMIs son los grandes catalizadores de la semana

Las bolsas comienzan el trimestre pegadas a máximos anuales

Los índices bursátiles que solemos analizar en esta sección (Dax 40, Ibex 35 y Nasdaq 100) comienzan el trimestre en zona de máximos anuales. La caída más acusada de los datos adelantados de inflación de marzo está ayudando a reducir la incertidumbre y ha acompañado la subida bursátil. Si los precios de energía y alimentación continúan retrocediendo, la presión salarial al alza disminuirá y la inflación subyacente terminará por converger a la baja con la general.

Las noticias en materia de inflación están mejorando y, en algún momento, el foco del mercado se centrará en los indicadores de actividad económica. En este sentido, las subidas de tipos están pasando factura a algunos indicadores. El viernes pasado conocimos que las ventas al por menor en Alemania bajan un 7,1% en términos interanuales y que los precios de la vivienda en UK aceleran la caída -0,8% mensual y -3,1% interanual.

Informe laboral en EEUU (viernes) y encuestas PMIs e ISMs es la macro más importante de la semana

En este contexto, la semana que viene, tenemos datos de actividad económica que podrían recuperar protagonismo y decidir sobre la ruptura de máximos. El más importante el informe laboral de EEUU (viernes) y en un segundo lugar las encuestas empresariales (PMIs e ISMs).

La cita económica más importante de la semana es el informe laboral de EEUU de MAR23 que se publicará el viernes a las 14:30h. El mercado laboral en EEUU continúa fuerte: se espera una creación de 240.000 puestos de trabajo (NFP), una estabilidad de la tasa de desempleo en el +3,6% y un incremento del +0,3% mensual en los ingresos por hora. Un mercado laboral fuerte con un incremento de los salarios elevado hace temer una espiral inflacionista sueldos – salarios y posibilidad de mayores subidas de tipos por parte de la Reserva Federal.

Un escalón más abajo en nivel de importancia están las encuestas empresariales. El lunes se publicarán los datos del componente de manufacturas de la encuesta PMI de MAR23 (Zona Euro, UK y EEUU) que está teniendo los datos más débiles: a excepción de EEUU que se espera que repunte hasta los 50 puntos, se espera una estabilidad por debajo de 50 o en zona de contracción. El miércoles se publicarán los PMIs de servicios de MAR23 (también para Zona Euro, UK y EEUU) que se espera que se mantengan en niveles similares a los del mes pasados y por encima de zona de expansión.

A nivel de bancos centrales

La RBA (Reserve Bank of Australia, Banco central de Australia) decide el martes si sube tipos de interés: el consenso espera una subida desde el +3,60% hasta el +3,85%. La RBNZ (Reserve Bank of New Zealand, Banco central de Nueva Zelanda) decide el miércoles si sube tipos de interés: el consenso espera una subida de +0,25 puntos básicos hasta el +5,00%.

El “ataque” a resistencias o máximos anuales podría considerarse fallido si los índices se giran a la baja y pierden soportes de corto plazo: 15.303 para Alemania 40, 9.100 para España 35 y 12.517 para US NDAQ 100

El CFD Alemania 40 está en zona de máximos anuales y resistencia significativa comprendida entre 15.656 y 15.708 puntos. Más arriba, para encontrar otros niveles de resistencia importantes, tendríamos la zona de máximos de 2022 / 2021 comprendida entre 16.286 y 16.291 puntos. Por la parte inferior, tenemos un soporte de corto plazo en los 15.303 puntos.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 03/04/23

El CFD España 35 tiene una primera zona de resistencia significativa en los máximos anuales comprendida entre 9.311 y 9.528 puntos. Más arriba, para encontrar un nuevo máximo significativo, tendríamos que retroceder hasta FEB20 donde se alcanzaron los 10.102. Por la parte inferior hay un primer soporte en 9.100 puntos.

Gráfico diario de CFD España 35 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 03/04/23

El CFD US NDAQ 100 pone a prueba la zona de máximos anuales comprendida entre 12.895 y 12.949 puntos. Más arriba para encontrar una resistencia significativa tendríamos que retroceder hasta el máximo de AGO22 establecido en 13.722. El primer nivel de soporte se encuentra en el mínimo de la semana pasada establecido en 12.517.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con volumen y oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 03/04/23

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre índices como Alemania 40, US 30, US NDAQ 100 y US SPX 500.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación España 35 1 20:1 ✓ Lun-Vie 08:00-20:00 Alemania 40 1,2 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.