Dato económico de alto impacto: inflación en EEUU con bonos en soportes clave y bolsas en máximos

Miércoles inflación en EEUU (14:30h) es dato clave de la semana

La inflación de EEUU de JUN23 se publica el miércoles a las 14.30h. El dato es calificado de alto impacto en las agendas económicas y adquiere una especial relevancia porque los bonos de EEUU se encuentran próximos a niveles de soporte clave: los mínimos de 2022 y 2023. En términos de rentabilidad, hemos asistido a un repunte intenso en los tipos de interés en las últimas semanas y las notas comienzan a poner a prueba / superar niveles clave en sus referencias más importantes: las notas a 2 años el 5,00% y las notas a 10 años el 4,00%.

Gráfico diario de CFD sobre Notas a 10 años con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 11/07/23

El consenso de mercado espera que el IPC de EEUU baje: para la tasa subyacente desde el +5,3% hasta el +5,0% interanual (ia), y para la tasa general desde el +4,0% hasta el +3,1% ia.

El ritmo de caída de la subyacente es lo que más preocupa a la Reserva Federal que teme espiral inflacionista por la fortaleza del mercado laboral: en JUN23 la economía de EEUU creó 209.000 puestos de trabajo, la tasa de desempleo se estabilizó en el +3,6% y los ingresos laborales crecieron al +4,35% ia.

Inflación general (azul) y subyacente (roja) en EEUU tasa interanual, y Tipo de interés efectivo de la Fed (verde)

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items Less Food and Energy in U.S. City Average [CPILFESL], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/CPILFESL, July 11, 2023

Posible impacto en las bolsas

El mercado de futuros sobre Fed Funds está descontando con una probabilidad abultada (92,4% a 11 de julio) que la Fed subirá +25 puntos básicos hasta el 5,50% en la reunión del 26 de julio. Una tasa de interés que podría mantenerse para el resto del año.

Si las cifras de inflación sorprenden al alza (IPC general > +3,1% y subyacente > +5,0%), el mercado podría comenzar a descontar otra subida de tipos más antes de que acabe el año, y los bonos romper soportes. En este caso, las bolsas podrían reaccionar negativamente ante la posibilidad de mayores tipos de interés por un periodo de tiempo más prolongado.

Por el contrario, si la inflación sorprende a la baja (IPC general < +3,1% y subyacente < 5,0%), la Fed podría pensarse mayores subidas de tipos y facilitar un rebote en los bonos. Un menor tensionamiento en los tipos de interés podría ayudar a las bolsas.

Niveles en principales CFDs sobre bolsa

El CFD sobre el Nasdaq 100, US NDAQ 100, desarrolla un rango lateral estrecho con techo en el máximo anual sito en 15.281 y soporte en el mínimo del 26 de junio situado en 14.688 puntos. El oscilador MACD corta a la baja a su señal y comienza a purgar los altos niveles de sobrecompra.

Gráfico diario de US NDAQ 100 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 11/07/23

El CFD Alemania 40 se encuentra poniendo a prueba la zona de soporte clave comprendida entre 15.656 y 15.626 puntos. El mínimo de la semana pasada situado en 15.454 puntos nos puede servir como referencia para decidir si se confirma la ruptura de la citada zona de soporte.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 11/07/23

