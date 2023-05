Dato de empleo de EEUU (14:30h) con S&P 500 probando soportes y Notas a 10 años en máximos anuales

Infome laboral de EEUU a las 14:30h; el mercado espera +180.000 puestos de trabajo, tasa de desempleo en el +3,6% y +0,3%m en los ingresos medios por hora

Hoy se publica el informe laboral de EEUU de abril a las 14:30h. Es calificado de dato macroeconómico de alto impacto en las agendas económicas por la volatilidad que genera en el mercado y es estudiado con atención por el mercado pues condiciona las políticas económicas del Gobierno y la Reserva Federal.

El consenso de mercado recogido por Trading Economics recopilado a 4 de mayo espera las siguientes cifras: una creación de 180.000 puestos de trabajo o NFP (inferior a los +236.000 del mes anterior) y un repunte de una décima, hasta el +3,6%, en la tasa de desempleo.

El informe laboral también incluye la partida de ingresos medios por hora que también atraen el foco de atención del mercado debido a la preocupación por los efectos de segunda ronda en la inflación. El mercado espera un crecimiento del +0,3% mensual en los ingresos medios por hora y del +4,2% en términos interanuales. De esta manera, continuaría la moderación en el crecimiento de los últimos meses.

Rentabilidad del bono a 2 años de EEUU (izquierda) e Ingresos medios por hora en variación interanual (derecha)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de BLS y la Reserva Federal

La posible reacción del mercado

Un dato débil, creación de empleo e ingresos medios por debajo de lo esperado, señalaría que la desaceleración económica está alcanzando al mercado laboral. En este caso, los bonos podrían reaccionar al alza en precio, ante la posibilidad de que se haya alcanzado el techo en la subida de tipos de interés, y el USD podría continuar debilitándose frente al EUR. La reacción de las bolsas no está clara: por un lado podrían celebrar un posible fin a la subida de tipos, pero, por otro lado, podrían comenzar a temer una recesión. El temor a la recesión podría decantar la balanza hacia caídas en bolsa si el dato sorprende muy negativamente.

Un dato fuerte, creación de empleo e ingresos laborales por encima de consenso, apuntaría que el mercado laboral tiene una gran resiliencia y que la subida de tipos de interés podría no haber finalizado si existen efectos de segunda ronda. Los bonos podrían bajar en precio y el USD fortalecerse. Las bolsas, podrían verse arrastradas a la baja si los bonos bajan con fuerza si el dato sorprende muy positivamente.

Niveles en CFDs

El CFD sobre el S&P 500, US SPX 500, vuelve a encontrar resistencia cerca del máximo anual establecido en 4.195 y pierde posiciones hasta aproximarse al primer nivel de soporte situado en el mínimo de ABR23 establecido en 4.049 puntos. El oscilador MACD cruza a la baja a su señal y perfila divergencias bajistas.

Gráfico diario de CFD sobre S&P 500 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 05/05/23

CFD sobre EUR/USD permanece estancado a un paso del máximo anual situado en 1,1095. La base del rango lateral de corto plazo está situada en 1,0909 que es el mínimo del 17 de abril. El fondo es alcista si atendemos a la pendiente de la media móvil simple de 200 sesiones y a la estructura de mínimos crecientes que parte de mínimos de 2022.

Gráfico diario de CFD sobre EUR/USD con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 05/05/23

CFD sobre las Notas a 10 años, US T-Note 10 YR, se encuentra a un paso del máximo anual y resistencia significativa de mercado establecido en 116,574. Por la parte inferior, la zona de soporte comprendida entre 114,058 y 113,624 es aproximación de la media de 200 sesiones y base del lateral desarrollado en los dos últimos meses.

Gráfico diario de CFD sobre Notas a 10 años con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 05/05/23



