Dato de alto impacto: empleo en EEUU (viernes a las 14:30h) con bolsas corrigiendo a corto plazo

Primer viernes de mes a las 14:30h se publica el informe laboral de EEUU y decide el cierre semanal. El empleo influye en las políticas económicas y es calificado de alto impacto en todas las agendas económicas, teniendo capacidad para acelerar tendencias o provocar giros a corto plazo en las principales referencias de precios de divisas, bonos y bolsas.

Informe laboral de EEUU: el consenso espera una leve pérdida de fuerza en el mercado laboral

El consenso de mercado recopilado por Thomson Reuters espera que la economía de EEUU cree en octubre 180.000 puestos de trabajo (NFP), un dato inferior a la creación de empleo del mes pasado, de 216.000 puestos, y a la media de los últimos dos meses situada en 225.000 puestos. La tasa de desempleo repuntaría una décima, hasta el 3,8%, y los ingresos laborales crecerían un 0,3% mensual y un 4,1% en términos interanuales.

Ingresos medios por hora en variación interanual (línea azul), IPC (línea verde) y Índice de precios PCE (línea roja)

Fuente: gráfico de la FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, construido con datos de la Bureau of Labor Statistics (BLS) y la Buerau Economic Analysis (BEA) de EEUU

El mercado contempla una leve pérdida de fuerza en el mercado laboral de EEUU. Sin embargo, los indicadores adelantados sugieren que el empleo no ha perdido fuerza: (1) la media de 4 semanas de peticiones semanales de desempleo registran los niveles más bajos desde enero de 2023 y, (2) las JOLTs (ofertas de empleo) han crecido por segundo mes consecutivo y recuperado la cota de 9 millones de vacantes.

Posible reacción del mercado

Un dato de empleo más débil de lo esperado (NFP < 180.000 y/o ingresos laborales < 0,3%m) favorecería que la Fed se mostrase más propicia a bajar tipos de interés impulsando a bonos al alza (en precio) y pesando negativamente en el USD. La bolsa, de forma paradójica, podría verse beneficiada si los bonos se relajan con intensidad.

Por el contrario, un dato más fuerte de lo esperado (NFP > 180.000 y/o ingresos laborales > 0,3%m) alejaría en el tiempo la posibilidad de bajadas de tipos de interés y afectaría negativamente a los bonos (en precio) y favorecería apreciación del USD. La bolsa, en este contexto y también de forma paradójica, podría verse perjudicada si las rentabilidades repuntan con intensidad.

Niveles de precios a vigilar en principales referencias

US SPX 500 cede posiciones con moderación después de establecer máximo anual en 4.931 puntos. El movimiento deriva en giro a la baja del oscilador MACD en niveles de sobrecompra y acompañado por divergencias bajistas. El punto clave se encuentra en 4.802 puntos, anterior nivel de resistencia y aproximación de la directriz alcista de medio plazo. Mientras mantenga niveles, se podría calificar la corrección de pullback o vuelta a anteriores niveles.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 01/02/24

Índice USD se encuentra estancado a la altura de la media de largo plazo, en este caso la MMS (52) con datos semanales. La ruptura del rango de corto plazo con base en 1.053,84 y techo en 1.066,23 podría marcar la dirección del siguiente movimiento.

Índice USD de CMC Markets en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de Next Generation a 01/02/24

US T-Note 10 YR continúa con el impulso alcista que comenzó a la altura de la MMS (200) y comienza a poner a prueba la zona de máximos comprendida entre 112,49 y 112,97. Una ruptura de resistencias incorporaría mayor momento positivo al corto plazo y el oscilador MACD se encuentra sin presentar sobrecompra. Por el contrario, si el precio no consigue romper y retrocede, podría volver a buscar apoyo en 110,53 que es mínimo reciente y aproximación de la MMS (200).

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 01/02/24



