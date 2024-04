Dato clave: empleo de EEUU (V-14:30h) decide con bonos en soportes y bolsas en máximos

El informe laboral de EEUU de marzo que se publica este viernes a las 14:30h marcará el cierre semanal. El dato es calificado de alto impacto en las agendas económicas y una desviación acusada respecto a lo esperado puede incorporar una alta volatilidad al mercado.

El consenso recogido por Thomson Reuters (TR) espera una creación de 200.000 puestos de trabajo (NFP), que la tasa de desempleo se mantenga en el 3,9% y que los ingresos laborales por hora crezcan al 4,3% en términos interanuales.

Por el momento, las referencias previas conocidas esta semana presentan un sesgo mixto y dificultan saber el lado hacia el que se podría decantar la balanza en caso de sorpresa. En el lado positivo, el número de vacantes de empleo se mantienen estables en torno a los 8,75 millones y la consultora ADP estima que se han creado 184 mil puestos de trabajo. En el lado negativo, el componente de empleo de las encuestas ISM, tanto para manufacturas como para servicios, se mantiene en zona de contracción.

Ingresos medios por hora en variación interanual (línea azul) e IPC general (línea roja) de EEUU

Fuente: gráfico de la FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, construido con datos de la Bureau of Labor Statistics (BLS) y la Buerau Economic Analysis (BEA) de EEUU

Posible reacción de los bonos que están en soportes importantes

Los mercados de bonos se están comportando más acordes con los datos macroeconómicos.

De esta forma, una sorpresa positiva en el dato de empleo (NFP > 200.000 e Ingresos laborales > 4,3% interanual) podría provocar caídas en el precio de los bonos (repunte de tipos de interés) ante la posibilidad de que la Fed atrase la bajada de tipos de interés. Por el contrario, una sorpresa negativa en el dato de empleo (NFP < 200.000 e Ingresos laborales < 4,3% interanual) podría derivar en subidas en el precio de los bonos (bajadas de tipos de interés) pues la probabilidad de que la Fed bajase tipos de interés en junio podría aumentar.

Las Notas a 10 años de EEUU se encuentran en una situación técnica interesante, el precio se encuentra pegado al mínimo anual y soporte clave situado en 109,15, donde ha formado una martillo invertido en gráfico diario. El dato de empleo puede ser decisivo para ver si el precio consigue rebotar o termina por perder soportes.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 04/04/24

Posible reacción de los bolsas que están cerca de máximos

Las bolsas están interpretando los datos de forma inversa, es decir, una noticia macro positiva provoca caídas mientras que una noticia macro negativa provoca subidas. En esta semana hemos tenido dos ejemplos claros, el martes con la publicación del ISM de manufacturas que sorprendió positivamente, asistimos a una reacción negativa. Por el contrario, el miércoles, con un ISM de servicios que sorprendió negativamente, las bolsas reaccionaron positivamente.

La razón es que las bolsas entienden que si la macro mejora, se retrasa la bajada de tipos de interés que podría afectarlas negativamente a futuro. Por el contrario, si la macro empeora, se adelanta la bajada de tipos de interés que podría beneficiarlas.

En este contexto, habrá que mirar de reojo la reacción de los bonos para saber la posible reacción de las bolsas. En el caso del US SPX 500, los niveles técnicos están muy próximos. Primer soporte en 5.188 que era anterior resistencia y que, en caso de ruptura, podría abrir la puerta a una corrección a corto plazo. Por el contrario, una superación de 5.275 dejaría nuevamente al precio en subida libre después de varias sesiones en consolidación.

US SPX 500 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 04/04/24



