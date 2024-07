Día de la independencia: EEUU de celebración y Francia (Europa) de examen

El Behavioral Economics o la economía conductual o del comportamiento señala que el estado de ánimo de los agentes económicos influye en su toma de decisiones. La literatura en esta temática es amplia y uno de los artículos publicados por la NBER (“Mood Betas and Seasonalities in Stocks Returns”) ponía en relación las festividades con la toma decisiones y su impacto en los mercados bursátiles.

EEUU en momento dulce

La idea es que la proximidad de los días festivos mejora el ánimo de los inversores y se traduce en que los días previos, el mercado experimenta un mejor comportamiento relativo. Una circunstancia que podría explicar, en parte, que el mes de julio, influido por la festividad del Día de la independencia en EEUU 4 de julio (los mercados cerrarán ese día y abrirán media sesión el día anterior) fuese estacionalmente hablando el mejor mes del año. Desde 1928, según Dow Jones Market Data, el S&P 500 sube en el 60% de los meses de julio y obtiene una revalorización medida del 1,7%.

Parte de este buen comportamiento podría explicarse por el mejor estado de ánimo de los inversores que se ve influido por la festividad del Día de la independencia el día 4 de julio (cierre del mercado ese día y la mitad de la sesión del día anterior). Un efecto calendario que señala que las bolsas suelen tener mejor comportamiento los días previos a los días festivos de la NBER).

Evolución durante el último año de los grandes índices de EEUU (US NDAQ 100 y US SPX 500) vs grandes índices de Europa (Italia 40, España 35, Alemania 40 y Francia 40), gráfico extraído de Next Generation a 01/07/24

Europa en un momento delicado

Si las bolsas de EEUU podrían verse beneficiadas por los “animal spirits”, las bolsas europeas están en el lado opuestos en estos momentos. La incertidumbre política está pasando factura en el ánimo de los inversores. La situación político – económica que están viviendo muchos de los países en Europa parece que no es transitoria y, los adelantos electorales, podrían ser un solo un síntoma.

El amplio rebote en las bolsas con el que comenzábamos la semana tras las elecciones en Francia parece diluirse con el paso de las horas. Una pérdida de fuerza en las bolsas que puede tener explicación en que (1) todavía queda celebrar la segunda vuelta (este fin de semana) y (2) la polarizada política francesa dificulta la gobernanza a medio / largo plazo.

En este sentido, respecto a la incertidumbre política, más taxativos están siendo los bonos franceses que ya han perdido los mínimos anuales. En este contexto, señalar que tendremos más información esta semana, el 4 de julio; mientras en EEUU están de fiesta, el estado francés emitirá obligaciones (OAT) a 10, 20 y 30 años (a las 11:00h). El resultado de estas subastas será examinado con lupa y será un excelente termómetro para intentar medir el ánimo / apetito de los inversores por la deuda francesa.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.