¿Corrección en Nasdaq 100, SPX 500 y Dow Jones? Variables y niveles a tener en cuenta

El dato de IPC de EEUU sorprende al alza y activa corrección en índices de bolsa de EEUU. La fortaleza de la economía dificulta que la inflación continúe bajando y comienza a enquistarse lejos de objetivo de la Fed, por lo que las bajadas de tipos vuelven a aplazarse en el tiempo.

No es un tema novedoso, las subidas de tipos ya se han aplazado en el tiempo en numerosas ocasiones, y las caídas actuales están lejos de afectar al fondo alcista en los principales índices de bolsa.

Las referencias técnicas de medio y largo plazo están alejadas y, por ello, una corrección de corto plazo podría no ser menospreciable. La distancia de los índices a las medias móviles simples de 200 sesiones, MMS (200), o de largo plazo ronda los 8 / 10 puntos porcentuales. Una sobrecompra abultada que también se encuentra reflejada en la distancia del oscilador MACD a su nivel neutral o banda cero.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de la plaforma Next Generation a 15/02/24

La distancia a estas referencias de largo plazo no implica que una corrección tenga que ser vertical o producirse en línea recta. En la actual tendencia alcista hemos tenido ejemplos de correcciones escalonadas o movimientos laterales prolongados que han permitido igualmente reducir la sobrecompra.

Estas correcciones en tiempo han permitido a su vez purgar el optimismo exagerado. En las últimas ocasiones que el Nasdaq 100 se apoyó en la MMS (200), a finales de OCT23 y MAR23, el porcentaje de inversores bajistas de la encuesta AAII duplicaba al de los alcistas. En la actualidad, la situación es opuestas, el porcentaje de alcistas están duplicando al de bajistas.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 15/02/24

En estos procesos de consolidación o reversión a la MMS (200) no hemos asistido a un repunte intenso de la volatilidad, es más, los indicadores de volatilidad como el ATR (Average True Range o Rango de variación real) han mantenido su estructura bajista de fondo. En estos momentos, el repunte en los rangos de variación no es acusado y, los índices de volatilidad, como el VIX ( (Volatility Index – Feb 2024 y Volatility Index – Mar 2024) cotizan por debajo de los 15 puntos que son niveles muy reducidos.

US 30 en gráfico diario con ATR o Average True Range extraído de Next Generation a 15/02/24

Las anteriores zonas de resistencia situadas en máximos histórico podrían actuar de soporte en caso de que la corrección se acentúe. En el US NDAQ 100 hablamos de los 17.116 / 16.973 puntos, en el US SPX 500 de los 4.841 / 4.802 puntos y, para el US 30 sería la zona 37.822 / 37.813 punto.

Si la corrección que se contempla es una respuesta a la subida que parte desde los mínimos de OCT23, los niveles de apoyo citados estarían lejos de los primeros retrocesos de Fibonacci. El primer retroceso del 38,2% de Fibonacci se encuentra en 36.383 puntos en el US 30, en el 16.542 para el US NDAQ 100 y en el 4.680 en el US SPX 500.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.