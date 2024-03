Confianza máxima en las bolsas que se resisten a purgar excesos

Los indicadores de sentimiento continúan mostrando lecturas de alto optimismo: en la última encuesta semanal de la AAII el porcentaje de alcistas alcanzó el 51,7%, los neutrales quedaron en el 26,5% y los bajistas en el 21,8%. Una encuesta compatible con niveles de euforia y que se produce en un contexto de extrema sobrecompra que apunta a madurez en el actual impulso alcista.

Los indicadores de posicionamiento señalan un marcado posicionamiento largo. La volatilidad de las opciones se mantiene cerca de mínimos interanuales (Volatility Index Mar 2024 por debajo de 15 puntos). Pese al bajo precio de las opciones y de la elevada sobrecompra, el número de opciones put o de cobertura continúan sin repuntar y la ratio put / call continúa en torno a las 0,95x que es la media histórica.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 11/03/24

Los índices comienzan a estabilizarse después de marcar nuevos máximos anuales (caso del Euro 50) o nuevos máximos históricos (caso del Alemania 40, US NDAQ 100 y US SPX 500) que son los niveles a vigilar por la parte superior. Por el momento, los precios no muestran signos de giro a la baja a corto plazo, el momento es positivo y no se pierden directrices alcistas.

En el caso del Euro 50, el primer signo de giro a la baja o de cansancio en el precio vendría si pierde el soporte sito en 4.922 que es aproximación de directriz alcista terciaria en gráfico superior. Aunque, más a bajo encontraría una zona de soporte muy próxima comprendida entre 4.864 y 4.852.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 11/03/24

Para el Alemania 40, el primer soporte se encuentra en 17.620. Más abajo se encontraría en los 17.355 puntos un segundo soporte que podría ser aproximación de directriz alcista secundaria o de medio plazo.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 11/03/24

En los índices de EEUU, los mínimos de marzo son los niveles a vigilar por la parte inferior. En el caso del US SPX 500, la zona 5.056 / 5.052 puntos coincide con la directriz alcista de medio plazo que parte de mínimos de octubre. En el caso del US NDAQ 100, la zona 17.803 / 17.792 es también aproximación de la directriz alcista de medio plazo.

Por la parte superior, el máximo histórico es resistencia de corto plazo; 18.418 en US NDAQ 100 y 5.188 en US SPX 500.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de Next Generation a 11/03/24



