Confianza alta en las bolsas y en la tendencia alcista mientras se respeten mínimos recientes

Las bolsas afrontan una semana de previsiblemente menor volumen y mayor volatilidad (debido a las festividades de Semana Santa: Viernes Santo y Lunes de Pascua cierran los mayores mercados de acciones) con unos altos niveles de confianza.

Los atentados en Moscú no han generado impacto en la apertura de las bolsas que se mantienen cerca de máximos anuales o históricos presentando unos altos niveles de sobrecompra y con una volatilidad bajo mínimos (los vencimientos de abril del Volatility Index y EU Volatility Index se encuentran por debajo de los 15 puntos).

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de Next Generation a 25/03/24

Las encuestas de sentimiento continúan siendo mayoritariamente alcistas y los flujos hacia los activos de riesgo no se resienten pese a que el potencial disminuye. El precio objetivo del consenso de analistas publicado por FactSet para el S&P 500 se sitúa en 5.589,06 puntos para finales de 2024.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 25/03/24

En estas condiciones, desde un punto de vista técnico, la tendencia alcista es incuestionable y no debería cuestionarse mientras no se pierdan los mínimos recientes. En el caso del US SPX 500 el mínimo de corto plazo a vigilar lo situamos en el mínimo establecido el viernes 15 de marzo en 5.104 puntos. Para el US NDAQ 100 y el US 30, mantenemos en los mínimos de marzo la zona a vigilar, 17.803 / 17.792 puntos y 38.685 / 38.453 puntos respectivamente.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 25/03/24

Los primeros signos de debilidad a nivel técnico en los índices de bolsa de Europa aparecerían si se pierden los mínimos de la semana pasada que se encuentran en los 17.866 puntos para el Alemania 40 y en los 4.967 puntos para el Euro 50.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 25/03/24



