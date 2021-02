Cómo operar plata en CFDs

Para aquellos traders interesados en invertir en plata, una opción es hacerlo a través de CFDs. Esta vía brinda al inversor la posibilidad de NO depositar el 100% del capital de la operación, sino un pequeño porcentaje, 10% en la actualidad, o lo que es lo mismo, tiene apalancamiento. Operar con apalancamiento tiene beneficios, pero también riesgos, ya que aunque se deposita un porcentaje del capital total de la operación, el beneficio o pérdida obtenido será por el total de la operación (nominal) y no por el porcentaje depositado, lo que podría amplificar las ganancias, pero también las pérdidas.

Pongamos un ejemplo : Si usted quisiera invertir 50.000 € en plata, tiene la opción clásica de comprar esta materia prima y hacer el pago de esos 50.000 €, es decir, estaría depositando el 100% de la operación. Sin embargo, al hacerlo a través de CFDs solo depositaría 5.000 € al hacer esa operación.

Otra de las posibilidades que tiene cuando opera la plata con CFDs es que puede operar en “largo” o en “corto”, es decir, puede invertir comprando si piensa que el precio va a subir, por lo que ganaría dinero con el alza del precio, pero también puede vender primero si piensa que el precio va a caer, en cuyo caso usted se beneficia del descenso en el precio de la plata. Es decir, puede operar en las dos direcciones del mercado.

¿Cómo hacerlo?

Si desea invertir en plata con nosotros, a continuación, le indicamos los pasos para hacerlo:

1. Si aún no tiene cuenta, ¡abra una! La apertura de cuenta no tiene coste, ni exigimos importe mínimo a ingresar. Podrá acceder a más de 10.000 activos, todas las funcionalidades de la plataforma y, por supuesto invertir en plata.

2. Localice la plata: Vaya al menú “productos à Materias Prima

Le aparecerán todas nuestras materias primas ordenadas alfabéticamente:

Observará que aparece el producto tanto en versión al contado “Plata” como en versiones Forward (Futuro) que aparecen con el nombre y una fecha de vencimiento a continuación, como “Plata – Mar 2021”, “Plata – May 21” y “Plata – Jul 21”. La diferencia en cuanto a operativa es, básicamente, que en el producto al contado la horquilla es menor, pero tiene un coste diario de mantenimiento de la posición. Por el contrario, en forward, tiene mayor horquilla, pero no tiene ese coste diario. A continuación, como ejemplo, puede ver la “Visión general” del contado y de un forward de plata:

3. Abra un “ticker de orden”: Al pulsar en cualquiera de los botones de precio de cotización se abrirá una ventana, llamada “ticker de orden”, en donde poder introducir los parámetros de su operación. En la imagen de ejemplo siguiente, podrá ver que al pulsar en el botón de compra de la ventana de visión general (botón superior derecha de 29,705) se abre el “ticker de orden”, en el cual hemos configurado una operación de compra de 50.000 € de Plata al contado. La garantía estimada, como se aprecia, son 4.971 € y el coste estimado de la operación son 35,54 €:

4. Ejecute la orden y contrólela: Siguiendo el ejemplo anterior, una vez pulsado el botón azul “Introducir Orden a Mercado de Compra”, la operación se ejecuta en décimas de segundo y podremos controlar su evolución en el cuadro de “posiciones”. Ahí podremos ver en todo momento los datos de la operación, así como el resultado latente en tiempo real. En la imagen de ejemplo, se aprecia en color verde unos 92 € de ganancia para esa operación de ejemplo con 50.000 €.

5. Cierre la posición y añada su resultado a su efectivo: Pulsando en el botón de cierre , volverá a aparecer el “ticker de orden”, esta vez para confirmar el cierre de la operación, que puede ser total (el que aparece por defecto) o parcial (si modificamos el campo correspondiente y cerramos una cantidad inferior de la operación. Una vez ejecutado el resultado (ganancia o pérdida) se incorporará a nuestro efectivo. En el ejemplo, esa ganancia de 129,65 € que aparece en color verde sería el efectivo a sumar.

6. Alternativas de productos que incluyen plata: Hay otros productos que incorporan plata en mayor o menor medida y en los que se puede invertir como, por ejemplo, los fondos ETFs (Exchange Traded Funds) que también ofrecemos en CFDs en nuestra plataforma y pueden presentar oportunidades en determinados momentos. Por citar algunos, diremos el “ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF ” o el “ First Majestic Silver Crop (US) ”. Ambos se pueden localizar igualmente en el menú “Productos à ETFs.

¡Feliz Trading!

Miguel Ángel Martín

Sales & Relationship Manager de CMC Markets

CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento.

Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.



