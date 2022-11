Colonial crece a doble dígito en el 3T22

Inmobiliaria Colonial ha presentado resultados del 3T22, de los cuales se observa que mantiene un fuerte momento positivo en ventas y beneficios. Los ingresos por rentas del alquiler avanzan hasta los 262M de EUR en los nueve primeros meses del año; un +12% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El EBITDA en ese mismo periodo también avanza al mismo ritmo, un +12%, y el beneficio neto lo hace en un +30%.

La inmobiliaria mantiene el grado de inversión por parte de S&P, BBB+ estable, y Moody’s, Baa2 positivo, y un coste de la deuda atractivo; +1,4% en 2022. A la vez, Colonial estaría bien posicionada para un posible escenario de alza de tipos a corto plazo; mantiene una liquidez de 2.140M de EUR, caja y líneas de crédito no dispuestas, que le permite cubrir toda su financiación hasta 2025.

La acción de Colonial cotiza con amplio descuento frente a consenso y a múltiplos atractivos

Fuente: Presentación de resultados 3T22 de Inmobiliaria Colonial

El momento positivo en las principales cifras de la Inmobiliaria en el 3T22 y la mejora de las expectativas para el conjunto del año no impiden que la acción cotice con unos ratios de valoración en positivo. Según Morningstar el PER actual es inferior a 5x y el Precio / Valor Contable es inferior a 0,5x. Frente a estimaciones de consenso o fair value el descuento es del 37%.

Fuente: Morningstar

El CFD sobre Colonial rebota acompañado por volumen y divergencias alcistas

Esta semana hemos realizado un análisis cuantitativo de las acciones del Ibex 35 que presentaban un rebote más sólido y con más recorrido. Es decir, aquellas acciones que estaban más sobrevendidas y que, en la recuperación reciente, estaban aumentando con más fuerza el volumen de contratación. En el top 5 de esta clasificación se encuentra Inmobiliaria Colonial.

A nivel gráfico, el CFD sobre las acciones de Inmobiliaria Colonial presenta una estructura de mínimos crecientes a corto plazo que une el mínimo anual, 4,5050, con el mínimo de noviembre situado en 5,1250. La estructura de rebote viene acompañada por una recuperación en el volumen de contratación y divergencias alcistas en el oscilador RSI (21). La media móvil simple de 200 sesiones, MMS (200), cotiza en torno a la resistencia situada en 6,6975 euros.

