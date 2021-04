Coinbase sale a bolsa: un buen momento para el furor de Bitcoin

Con la creciente popularidad de las criptomonedas, la atención se ha trasladado inevitablemente a las bolsas en las que se negocian. Los aficionados a la moneda digital llevaban tiempo esperando la salida a bolsa de Coinbase, que tiene lugar hoy. Con un precio que se ha duplicado en lo que va de año y nuevos récords alcanzados, Bitcoin y compañía deberían estar ya integrados en la corriente general. Quien compre un Tesla en el futuro podrá pagar con Bitcoins; el CEO de Twitter, Jack Dorsey, y el magnate del hip-hop, Jay-Z, quieren financiar proyectos con un fondo de Bitcoin. Pero cada vez más bancos, como Morgan Stanley, también ofrecen a sus clientes más solventes acceso a los mercados de criptomonedas. Pero si usted, como inversor, tiene que formar parte de la OPV de Coinbase, cabe cuestionar las valoraciones del mercado que se han hecho hasta ahora ¿una OPV en el momento adecuado o sólo humo?

Vale más que cualquier mercado de negociación tradicional

Coinbase quiere salir a bolsa a través de una cotización directa en el Nasdaq y no generará ningún ingreso adicional por la OPV. Curiosamente, en los documentos presentados no figura la dirección de una sede social, sólo hay una "sede en remoto" actualmente. La empresa, que gestiona el mayor intercambio estadounidense de Bitcoin y otras monedas digitales, probablemente alcanzará una capitalización de mercado mayor tras su salida a bolsa que cualquiera de los mercados de negociación tradicionales del mundo. Coinbase está estrechamente vinculada a las fluctuaciones del mercado de criptomonedas y cuenta con alrededor de 50 criptomonedas para negociar, además de Bitcoin.

La competencia nunca duerme

La competencia en este mercado tampoco duerme, el sector se está desarrollando a un ritmo con el que el precio de la acción de Coinbase podría tener dificultades para mantener la altísima valoración actual en el futuro. Sobre la base de un precio de la acción de 350 dólares en una colocación privada a principios de este año, Coinbase vale casi 91.500 millones de dólares. Sin embargo, las operaciones privadas son más restrictivas y los volúmenes son generalmente más bajos que en los mercados de negociación públicos, por lo que probablemente no se está reflejando claramente el valor de la empresa. Lo interesante es que Coinbase alcanzó esta calificación incluso antes de la publicación de los contundentes resultados del primer trimestre, cuando se benefició del enorme repunte del precio del Bitcoin. De enero a marzo, la plataforma de negociación fue capaz de ganar 13 millones de nuevos usuarios y lograr un beneficio de entre 730 y 800 millones de dólares sobre una facturación de 1.800 millones de dólares. Sólo eso ya es más del doble que en todo el año pasado.

Más allá de ser un mercado de negociación

Con Coinbase, el usuario no incurre en ningún coste por almacenar criptomonedas en los populares “wallets” o monederos. En su lugar, la empresa gana tasas y comisiones al comprar o vender criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Esto significa que el modelo de negocio no difiere mucho del de los operadores bursátiles clásicos. Coinbase también ofrece a los traders online un software con el que pueden aceptar pagos en Bitcoin & Co. Además, Coinbase planea dar a sus usuarios una tarjeta de crédito física más una aplicación para gastar criptomonedas en el mundo físico, convirtiéndolas en dólares estadounidenses cuando se utilice la tarjeta. Por último, pero no menos importante, Coinbase tiene su propia criptomoneda en oferta, el USD Coin (USDC), que se basa en la plataforma Ethereum. Su valor está ligado al dólar estadounidense, por lo que 1 USDC siempre vale un dólar estadounidense.

La acción basada en Coinbase también es una apuesta por el Bitcoin

Los inversores que ahora confían en Coinbase también están haciendo en realidad una apuesta para que el Bitcoin continúe su ascenso como clase de activo especulativo. La criptomoneda más popular no se ha convertido en un medio de intercambio primario en la economía como esperaban los aficionados de primer momento, pero al menos se ha convertido en un activo fijo como el oro y, por tanto, en una inversión no sólo para particulares, sino cada vez más para los inversores institucionales. El bitcoin no tiene valor intrínseco, pero el oro tampoco, y los inversores siguen obsesionados con el metal amarillo. Esta perspectiva del oro digital ha contribuido a alimentar el reciente auge del Bitcoin, en gran medida porque más inversores institucionales han abandonado su escepticismo y han abrazado el tema.



