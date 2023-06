Citas clave en UK (inflación y BoE) con la GBP en máximos, los Gilts en mínimos y la bolsa estancada

UK acumula referencias económicas de alto impacto en la segunda parte de la semana

La agenda más cargada de la semana se encuentra en Reino Unido: IPC de MAY23 (miércoles a las 8:00h) para el que el consenso de Thomson Reuters (TR) espera un +8,5% interanual (ia), decisión de tipos de interés (jueves a las 13:00h) donde se espera una subida de +25pb hasta el 4,75%, Ventas al por menor de MAY23 (viernes a las 8:00h) para las que TR espera un -2,3% ia, y los PMIS flash de JUN23 (viernes a las 10:30h) donde TR espera una moderación tanto en servicios como en manufacturas.

Agenda semanal en UK con datos calificados de medio y alto impacto según Thomson Reuters

Inflación elevada y economía en desaceleración

El Reino Unido tiene un problema de inflación, que se encuentra muy alejada de lo que puede ser considerada estabilidad de precios por parte de cualquier banquero central y el BoE (Bank of England o Banco de Inglaterra) teme una espiral inflacionista con un aumento medio de los salarios del 7,2% ia en los tres meses anteriores a abril.

El BoE podría haber actuado con lentitud para luchar contra la alta inflación que, en gran medida, podría ser explicada por el Brexit. A la vez, la alta dependencia energética del Reino Unido y la falta de almacenamiento de gas han acentuado el problema respecto a otros países europeos. Una situación estructural difícil de resolver a corto plazo.

En estas condiciones, el BoE se ve obligado a subir tipos de interés pese a que la economía se está desacelerando: un ejemplo lo tenemos en los PMIs y las ventas al por menor que se publican esta semana son un ejemplo.

GBP en máximos, Gilts en precio en mínimos y FTSE 100 estancado

El mercado ha reaccionado de la siguiente forma. Los tipos de interés han repuntando con intensidad y la curva se ha invertido (los plazos inferiores al año rondan una TIR del 5,00% y el Gilt a 10 años en torno al 4,50%). La GBP se beneficia de un mayor diferencial de tipos y es una de las divisas más fuertes en los últimos meses aproximándose a máximos de 2022. El índice de bolsa, FTSE 100, se ha quedado rezagado y con una subida que ronda el 2,5% en lo que llevamos de año se encuentra prácticamente plano.

Niveles de precios en CFDs sobre UK

El CFD UK Gilt, Gilt o bono de UK a 10 años, ha construido una estructura de máximos / mínimos significativos decrecientes a largo plazo. En la actualidad se encuentra alejado de la media móvil simple de 200 sesiones por la parte inferior y tiene soportes en 94,428 y 91,05. El oscilador MACD presenta sobreventa y moderadas divergencias alcistas.

Gráfico diario de CFD UK Gilt con MACD

El CFD Índice GBP de CMC Markets, construye una clara estructura alcista en los últimos trimestres que identificamos con una directriz en el gráfico inferior. El mínimo de la semana pasada situado en 994,10 GBP puede utilizarse como aproximación de la directriz. Por la parte superior, nos aproximamos a resistencias clave como son los mínimos de 2022 y 2021: 1.019,55 y 1.027,56 respectivamente. El oscilador MACD presenta niveles de sobrecompra similares a los alcanzados en los máximos de 2019 y 2021.

Gráfico semanal de CFD Índice GBP de CMC Markets con MACD

El CFD UK 100, sobre índice de bolsa FTSE 100, se adentra en un rango estrecho justo por encima de la media móvil simple de 200 sesiones. El techo del rango está en 7.687, máximo de la semana pasada, y el suelo está en 7.545 puntos que es el mínimo del 9 de JUN23. El estancamiento de corto plazo se produce alejado de referencias técnicas importantes y con la media de 200 sesiones aplanándose.

Gráfico diario de CFD UK 100 con MACD

