China está débil y no encuentra ayuda en el sector exterior

El comercio mundial es uno de los mejores indicadores de la actividad económica global y según la Organización Mundial del Comercio, lleva varios trimestres consecutivos decreciendo. En el 2T23 del año el volumen de comercio bajó un 0,3% (tercer trimestre consecutivo de caídas) y el valor total de las mercancias se contrajo un 8% en términos interanuales por segundo trimestre consecutivo.

China es el mayor exponente del comercio mundial y lidera desde hace años el volumen de exportaciones a nivel mundial que casi superan la suma de sus dos inmediatos perseguidores: Estados Unidos y Alemania. China publicará su balanza comercial de octubre esta semana y el consenso de Thomson Reuters espera que las exportaciones (-3,1%) y las importaciones (-5,4%) bajen de forma conjunta por sexto mes consecutivo.

Las cifras de actividad comercial de China sugieren que el comercio mundial cotinúa retrocediendo. Una señal de debilidad para la economía global en su conjunto y, en especial, para la economía china que está inmersa en una crisis inmobiliaria que pasa factura al consumo interno y que está quedando plasmada en unos datos de inflación muy bajos o negativos: el jueves se publica el IPC de octubre y se espera una caída del 0,1% en términos interanuales.

Los datos de comercio e inflación de China son calificados de alto impacto en la agenda económica de Thomson Reuters y el índice Hong Kong 50 los recibe intentando alejarse del mínimo anual establecido en 16.993 puntos y con el oscilador MACD perfilando divergencias alcistas.

Hong Kong 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 06/11/2023

Malas noticias a nivel corporativo

Más allá de las grandes cifras macroeconómicas, a nivel micro, también existen señales de que el comercio mundial está lejos de recuperarse. La semana pasada, Maersk, uno de los mayores grupos mundiales de transporte marítimo anunció que recortará la plantilla en 10.000 personas (9% de empleados) después de que su beneficio se contrayese un 80% y apuntase a que quedaría en la parte inferior del rango de estimaciones. La empresa transporta cerca de una sexta parte de los contenedores a nivel mundial y señala que el comercio por mar seguirá débil hasta 2026.

Evolución de acciones vinculadas al transporte marítimo a diferentes plazos, tabla extraída de la plataforma Next Generation a 06/11/2023

Los ETFs vinculados a la industria de la logística y el sector transporte mantienen el fondo bajista

Los ETFs vinculados a la industria de carga y logística que se dedican al transporte marítimo no están experimentando un buen comportamiento. Tampoco lo están haciendo ETFs más amplios vinculados al sector transporte como el SPDR S&P Transportation ETF que, pese al reciente rebote desde mínimos anuales, cotiza por debajo de la media móvil de 200 sesiones y mantiene una estructura de máximos / mínimos decrecientes de fondo.

SPDR S&P Transportation ETF en gráfico diario, gráfico extraído de la plataforma Next Generation a 06/11/2023

No son buenas noticias desde un punto de vista técnico y económico que los índices vinculados al transporte conserven una tendencia bajista. Una circunstancia que recogió Charles Dow en el principio de confirmación: “para que una tendencia sea confirmada, los dos índices, transporte e industrial, tienen que apuntar en la misma dirección”.



