Cellnex rebota con solidez y presenta máxima calificación pese a elevada incertidumbre

Cellnex es la compañía líder en Europa de torres de telecomunicaciones. Un negocio que genera caja y con una demanda creciente. La compañía anuncia en su página web que publicará resultados el 10 de noviembre, aunque la fecha está pendiente de confirmar.

El consenso de mercado espera que los ingresos en el 3T23 sean de 1.025M de EUR (vs los 882M de EUR en 3T23) y que el EBITDA quede en 758M de EUR (vs los 655M de EUR) del año pasado. El flujo de caja aumentaría hasta los 440M de EUR frente a los 330M de EUR del mismo trimestre del año pasado.

El endeudamiento de la compañía es alto y por ello el comportamiento de sus acciones tiene una alta correlación con la evolución de los tipos de interés. El rating de las agencias de calificación crediticia es de BBB- para Fitch y de BB+ para Standard & Poor’s; por debajo de grado de inversión y en grado especulativo. La solvencia de la compañía podría ser un problema lo que genera una alta incertidumbre, por ello, los mensajes destinados al control de la deuda y costes son bien recibidos por el mercado.

Calificación de 5 estrellas pese a alta incertidumbre

La ficha cuantitativa realizada por Morningstar otorga la máxima valoración de 5 estrellas a la acción que tiene en cuenta el modelo de negocio de la compañía y las calificaciones de incertidumbre. La compañía tiene una ventaja competitiva moderada y cotiza con un descuento próximo a los 30 puntos porcentuales según el Valor justo que calcula Morningstar, sin embargo, la incertidumbre económica es elevada y la salud financiera es moderada.

El precio objetivo a 12 meses de los analistas recopilados en la web de la empresa es de 46,42 euros, recibiendo 24 recomendaciones de compra, 10 de mantener y una de venta.

La acción de Cellnex en modo rebote y con fuerte actividad

Cellnex recupera posiciones con verticalidad en las últimas dos semanas después de establecer un nuevo mínimo anual en 26,03 euros que son niveles no vistos desde el ejercicio 2019. El movimiento provoca que el oscilador MACD cruce al alza a su señal desde niveles de sobreventa elevada que no se registraban desde el año pasado. De esta manera, el precio se adentra en modo rebote que viene respaldado por un fuerte incremento en el efectivo negociado (+24,8% en el último mes) y en el volumen de negociación (+39,7%).

