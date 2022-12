Bonos a por máximos: inflación a la baja y crecimiento débil

La agenda económica: inflación y crecimiento a la baja

La semana viene cargada de referencias económicas que podríamos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, datos de inflación, IPC de Alemania preliminar (martes), IPC de la UME (miércoles) y Deflactor del consumo en EEUU (jueves). Por otro lado, datos vinculados a la actividad económica: Confianza consumidor de la Conference Board en EEUU (martes), PMI Caixin de China e ISM manufacturas de EEUU (jueves) e Informe de empleo de EEUU, los famosos “payrolls”, cierra semana el viernes.

Según los datos de consenso de Thomson Reuters, se espera que todos los datos de inflación o de precios continúen retrocediendo respecto al mes pasado: IPC de Alemania, IPC de la UME y Deflactor del consumo de EEUU. Una dinámica que previsiblemente podría extenderse al futuro pues la desaceleración económica está haciendo mella en los activos más cíclicos y la semana ha comenzado con el precio de la energía a la baja. El CFD sobre el petróleo West Texas comienza a probar el mínimo de septiembre situado en 76,64 USD y que, en caso de perder, quedaría sin soporte hasta la zona 66,47 / 62,90 USD. Por otro lado, el CFD sobre el petróleo Brent pone a prueba el soporte situado en 83,62 USD que, en caso de perder, quedaría sin apoyo significativo hasta 69,52 / 66,38 USD que son mínimos de diciembre del año pasado.

Gráfico diario de CFD sobre Petróleo West Texas con volumen y MACD / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 29/11/22

En cuanto a las referencias sobre actividad económica. En EEUU, el consenso de Thomson Reuters (TR) espera una moderada caída en la Confianza del consumidor de la Conference Board (desde 102,5 hasta 100 puntos), en el ISM de manufacturas (desde 50,2 hasta 49,8 puntos, pierde la barrera de los 50 puntos) y una creación de 200.000 puestos de trabajo (el dato más bajo desde diciembre del año pasado). En cuanto a los PMIs de China: el consenso de TR espera que continúe retrocediendo y consolidando por debajo de los 50 puntos, tanto para manufacturas como para servicios, recogiendo el deterioro de la actividad empresarial vinculado a los continuos cierres por la Política de Covid cero que está comenzando a generar un evidente malestar social.

Bund alemán y Notas a 10 años de EEUU se estabilizan y acumulan divergencias alcistas

La combinación de debilidad económica, aumento de incertidumbre política e inflación retrocediendo permite que los precios de las principales referencias de bonos continúen estabilizándose y acumulando divergencias alcistas. En el caso del Bund alemán y las Notas a 10YR de EEUU, el oscilador MACD (12,26,9) construye una estructura de mínimos crecientes y comienza a superar su banda neutral o banda cero.

A nivel chartista, el CFD sobre el Bund alemán encuentra resistencia en 144,425 que es máximo de octubre. Con soporte intermedio en 139,685 y soporte clave en la zona de mínimos anuales, 136,466 / 135,127.

Gráfico diario de CFD sobre Bund, bono alemán a 10 años, con volumen y MACD / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 29/11/22

El CFD sobre las Notas a 10 años avanza de forma pausada hasta la resistencia establecida en 113,933. Por encima de este nivel, la siguiente referencia técnica se encontraría en 115,798 que es aproximación de la banda superior del canal bajista de largo plazo trazado en el gráfico. Por la parte inferior, encontramos soporte en 111,963.

Gráfico diario de CFD sobre T-Note 10 YR, bono de EEUU a 10 años, con volumen y MACD / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 29/11/22



