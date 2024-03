Los indicadores de sentimiento y posicionamiento siguen sugiriendo que las bolsas se encuentran en un momento elevado de confianza.

En la encuesta de la AAII, los inversores minoristas alcistas duplican a los bajistas, y en la encuesta de Investors Intelligence, los asesores financieros alcistas cuatriplican a los bajistas.

De forma paralela el índice de posicionamiento de la NAAIM de gestores activos alcanza niveles máximos no vistos desde NOV21.

Mientras que los índices de volatilidad permanecen cerca de los 15 puntos (niveles considerados de baja volatilidad) y el ratio put/call cotiza cerca de mínimos interanuales señalando que los inversores no están utlizando las opciones para cubrir sus carteras.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 18/03/24

La confianza es extrema en los mercados de renta varible pese a que los tipos de interés y los precios de la energía están en zona de máximos anuales. La rentabilidad del US T-Note 10 YR alcanza el 4,30% y la del Euro Bund el 2,45%. El Brent y el West Texas comienzan a consolidar por encima de máximos anuales, 85,19 y 81,00 USD/barril respectivamente.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de Next Generation a 18/03/24

Los primeros signos de debilidad a nivel técnico en los índices de EEUU aparecerían si se pierden los mínimos del mes en curso. En el caso del US SPX 500, la zona 5.056 / 5.052 puntos. Para el US NDAQ 100, hablamos de la zona comprendida entre los 17.803 y 17.792 puntos. En ambos casos, son niveles que podrían considerarse aproximaciones de directrices alcistas secundarias.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 18/03/24

En Europa. Para el Alemania 40, el soporte a vigilar lo situamos en los 17.620 puntos que es aproximación de la directriz alcista que une el mínimo de OCT23 y el mínimo de FEB24.

Para el Euro 50, hay un soporte muy de corto plazo situado en 4.971 que es aproximación de directriz alcista terciaria. Es el índice que presenta mayores niveles de sobrecompra si atendemos al oscilador MACD. Más debajo de los 4.971 puntos, soportes en 4.913 y 4.852 puntos.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 18/03/24

Por la parte superior, las resistencias están claras, máximos anuales que en muchos casos son históricos. La zona 18.341 / 18.418 en el caso del US NDAQ 100 y los 5.188 puntos para el US SPX 500. Para el Alemania 40 los 18.041 puntos y los 5.032 para el Euro 50.



