Bolsas Europa: la macro puede medir el impacto de la incertidumbre y ser decisiva en soportes

Fuerte repunte de volatilidad en Europa

Las bolsas europeas están retrocediendo y distanciándose de las bolsas de EEUU que continúan con su dinámica de nuevos máximos históricos en los grandes índices (US SPX 500 y US NDAQ 100) gracias al sector tecnológico.

El distanciamiento también es palpable en los índices de volatilidad. El EU Volatility Index JUL24 sube más de un 25% desde los mínimos anuales y se sitúa por encima de los 17,5 puntos. Por el contrario, el repunte en el Volatility Index JUL24 de EEUU no es destacable y continúa cerca de mínimos y por debajo de los 15 puntos.

El repunte en la incertidumbre política tras la convocatoria de elecciones adelantadas en Francia ha lastrado a su índice (el Francia 40 pierde todo lo ganado en el año y se sitúa a la altura de la MMS (200)) y a sus bonos (la rentabilidad del bono francés a 10 años ha repuntado cerca de 20 puntos básicos y las primas de riesgo ha aumentado con fuerza).

Francia 40 en gráfico diario con ATR (5) extraído de Next Generation a 17/06/24

Existe cierto contagio, aunque no excesivo por el momento

La tensión se ha ido contagiando al resto de índices europeos, aunque no con la misma virulencia. El Euro 50, el España 35 y el Alemania 40 se encuentran lejos de perder el soporte intermedio situado en los mínimos de abril y también lejos de las medias móviles simples de 200 sesiones o MMS (200) en los gráficos.

Alemania 40 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 17/06/24

Las encuestas de esta semana nos ayudarán a medir el sentimiento de los participantes

Los índices temáticos para medir la incertidumbre en Europa (Europe Fragmention Index de BlackRock y Euro Break Up Index de Sentix) que podrían ayudar a cuantificar la incertidumbre actual todavía no han sido publicados. Antes se actualizarán un buen número de encuestas macro que, en parte se han realizado durante la caída de los mercados, y que deberían permitir medir el impacto del aumento de la incertidumbre en el sentimiento de los diferentes agentes económicos.

Euro 50 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 17/06/24

Las encuestas son las siguientes: ZEW de Europa y de Alemania (martes a las 11:00h), Confianza del consumidor de Europa (jueves a las 04:00h) y PMIs flash de JUN24 (viernes a las 10:00h). Por el momento, el consenso espera una mejora para todas ellas, ignorando el reciente repunte de la volatilidad en los mercados.

Soportes a vigilar en índices Europa

A la espera de las referencias macroeconómicas que aportarán algo de visibilidad esta semana, repasamos los soportes a vigilar que, en caso de ruptura, aumentarían el momento negativo.

Para el España 35 los soportes están próximos: son la zona 10.867 / 10.819 que es aproximación de directriz alcista secundaria.

Para el Euro 50 el soporte también está cerca, se sitúa en el mínimo de abril establecido en 4.812 puntos.

En el caso del Alemania 40, los soportes más próximos están un poco más alejados, en 17.795 y 17.403 puntos que es mínimo de abril.

Para el Francia 40, el índice que lidera las caídas, el soporte es el mínimo de la semana pasada establecido en 7.463 puntos, por debajo, se confirmaría la ruptura de la MMS (200).

España 35 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 17/06/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.