Bolsas en soportes y bonos en resistencias antes de cierre de mes y con macro de alto impacto: inflación, PCE y PIBs del 1T23 en Europa y EEUU

4 datos macroeconómicos clave que condicionarán el cierre de la semana y de abril

En las dos últimas sesiones de la semana se concentran datos macroeconómicos calificados de alto impacto que podrían condicionar el cierre del mes y contribuir o calmar el reciente repunte de la volatilidad. Por un lado tendremos datos de PIB del 1T23 y, por otro lado, datos de precios tanto para EEUU como para Europa. En grandes líneas y según el consenso recopilado por Trading Economics, el mercado espera cifras que sugieren una desaceleración económica y una menor inflación.

Por orden cronológico, los datos más destacados son los siguientes:

PIB de EEUU adelantado del 1T23 (jueves a las 14:30h). El mercado espera un +2,00% de crecimiento en tasa trimestral anualizada : una desaceleración el ritmo de crecimiento respecto al +2,6% del 4T22.

: una desaceleración el ritmo de crecimiento respecto al +2,6% del 4T22. PIB adelantado de Europa del 1T23 (viernes a las 11:00h). El consenso espera un +0,1% de crecimiento en tasa trimestral y un +1,0% en tasa anualizada : una desaceleración respecto al +1,8% del trimestre pasado.

: una desaceleración respecto al +1,8% del trimestre pasado. Inflaciones adelantadas de ABR23 en principales países Europa (viernes por la mañana). Francia (8:45h) el mercado espera un +5,7% interanual (ia) para el dato general, mismo dato que mes anterior. España (9:00h) el consenso espera un +4,4% frente al +3,3% de marzo. Alemania (14:00h) se espera un +7,2% ia frente a +7,4%.

Francia (8:45h) el mercado espera un +5,7% interanual (ia) para el dato general, mismo dato que mes anterior. España (9:00h) el consenso espera un +4,4% frente al +3,3% de marzo. Alemania (14:00h) se espera un +7,2% ia frente a +7,4%. El PCE o Deflactor del Consumo de EEUU de MAR23 (viernes a las 14:30h). Aunque es un dato de inflación más retardado, es el índice más seguido de precios por la Reserva Federal para tomar decisiones de política monetaria y el miércoles 3 de la semana que viene hay FOMC. El consenso espera que el PCE general baje hasta el +4,5% ia frente al 5% del dato anterior y para el PCE subyacente una leve caída hasta el +4,5% desde el +4,6% del mes previo.

PCE general y subyacente de EEUU en variación interanual con Tipo efectivo de la Reserva Federal

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Federal Reserve y la Bureau of Economic Analysis

Posible impacto en bolsas, bonos y EUR/USD

El mejor escenario para las bolsas es el de (1) aterrizaje suave en la economía con (2) inflación bajando más de lo esperado. En este caso, la subida de tipos de interés realizada por los bancos centrales estaría teniendo efecto pues la inflación continua retrocediendo, sin provocar una recesión en la economía. La combinación contraria, (1) inflación superando estimaciones y (2) crecimiento económico inferior, podría pasar factura a las bolsas pues sugeriría que la subida de tipos está dañando la economía y no es suficiente para controlar la inflación.

El mejor escenario para las bonos (en precio) es el de: (1) una inflación bajando más de lo esperado y (2) un crecimiento económico inferior a lo estimado. En este caso, los bancos centrales podrían pensar que la subida de tipos de interés está siendo suficiente para controlar la inflación y podría ser sensible ante una posible recesión económica. La peor combinación para los bonos (en precio) sería una inflación y un crecimiento por encima de lo esperado por el mercado: la inflación no estaría controlada y la economía aguantaría más subidas de tipos de interés.

EUR/USD continúa moviéndose por diferencial de tipos de interés. En EEUU los niveles de inflación son inferiores y los tipos de interés más elevados, lo que sugiere que la Fed podría bajar tipos con más intensidad si la economía se desacelera o entra en recesión. En este caso, el diferencial de tipos a favor del USD se estrecharía pues el BCE tiene poco margen para bajar tipos con una inflación más abultada.

Niveles de precios en CFDs: Nasdaq en soportes, bonos y EUR/USD en máximos

El CFD sobre el Nasdaq 100 (US NDAQ 100) se encuentra probando la base del movimiento lateral de las últimas 4 semanas que está situada en 12.820 puntos. El oscilador MACD presenta divergencias bajistas. El segundo soporte se encuentra en 12.399 que es aproximación de directriz alcista de medio plazo. La primera resistencia está en el máximo anual y techo del rango lateral situado en 13.226 puntos.

Gráfico diario de CFD sobre Nasdaq 100 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 26/04/23

El CFD sobre las Notas a 10 años (US T-Note 10 YR) se aproxima a la zona de resistencia clave situada en máximos anuales, 116,083 / 116,574. El precio lleva cerca de dos meses en rango y la zona de soporte está comprendida entre 113,624 / 113,358. El oscilador MACD se encuentra cerca de niveles neutrales y la cotización está próxima a la media de 200 sesiones señalando que no existen excesos.

Gráfico diario de CFD sobre Notas a 10 años con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 26/04/23

El CFD sobre EUR/USD se encuentra a un paso del máximo anual y resistencia establecido en 1,1076. La dinámica alcista de corto plazo no sufriría mientras el precio no pierda el primer nivel de soporte establecido en 1,0909. Por encima de 1,1076, el cruce encontraría una resistencia intermedia en 1,1185 y otra más significativa en 1,1494 que es máximo de 2022.

Gráfico diario de CFD sobre EUR/USD con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 26/04/23

