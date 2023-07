Bolsas en máximos y volatilidad en mínimos antes de avalancha resultados y bancos centrales

Euro Stoxx 50 y Dax 40 se han quedado estancados cerca de los máximos anuales marcados durante los meses de mayo y junio. El volumen de contratación y los niveles de volatilidad son de los más bajos del año. De hecho, si atendemos al indicador Average True Range (ATR), el rango de variación medio de las últimas 14 sesiones a duras penas supera el punto porcentual. El mercado parece estar a la expectativa de acontencimientos y, no es de extrañar, pues la agenda de la semana próxima viene repleta de referencias económicas y resultados empresariales importantes.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/07/23

A nivel macro: PMIs (lunes), Fed (miércoles), BCE y PIB de EEUU (jueves) e Inflación (viernes)

En la primera parte de la semana, las referencias económicas estarán centradas en las encuestas empresariales: los PMIs flash de JUL23 (lunes por la mañana de Zona euro y Reino Unido, y por la tarde de EEUU) y el Ifo alemán de JUL23 (martes a las 10:00h). El martes por la tarde se publicará la Confianza del consumidor de la Conference Board de EEUU (16:00h).

En la parte central de la semana, los bancos centrales toman el relevo. La Fed celebra su FOMC y anuncia el miércoles a las 20:00h su decisión de tipos de interés para la que el consenso de Thomson Reuteres (TR) espera una subida de +25pb hasta el +5,50%. El BCE anunciará la decisión de tipos de interés el jueves a las 14:15h y TR espera subida de 25 pb hasta el +4,25%; a las 14:30h habrá rueda de prensa.

El jueves a las 14:30h se espera el dato de PIB adelantado del 2T23 de EEUU donde el consenso de Trading Economics espera un +1,8% en tasa trimestral anualizada frente al +2,0% del dato anterior.

El viernes datos de inflación. En Europa el IPC preliminar de JUL23: Francia (8:45h se espera caída desde el +4,5% hasta el +4,3% interanual, ia), España (9:00h, el dato anterior fue de +1,9% ia) y Alemania (10:00h se bajada hasta +6,1% desde el +6,4% anterior). A las 14:30h se publicará el Deflactor del consumo personal en EEUU para el que se espera una caída hasta el +2,9% ia desde el anterior +3,8%.

A nivel micro, también hay concentración de resultados empresariales

Los más destacados son los de Microsoft, Google, Meta y Amazon que pesan más de 25 puntos porcentuales dentro del Nasdaq 100.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/07/23

El martes publican Danaher (DHR), NextEra (NEE), Verizon (VZ), Raytheon Technologies (RTX) y General Electric (GE). A cierre de sesión publican Microsoft (MSFT), Google (GOOG), Visa (V) y Texas Instruments (TXN).

El miércoles presentan resultados Coca-Cola (KO), Thermo Fisher Scientific (TMO), Union Pacific (UNP), Boeing (BA), AT&T(T) y Automatic Data Processing (ADP). A cierre publica Meta Platforms (META).

El jueves rinden cuentas Mastercard (MA), AbbVie (ABBV), McDonald’s (MCD), Linde (LIN), Comcast (CMCSA), TotalEnergies (TTE), Honeywell (HON), S&P Global (SPGI) y Bristol-Myers (BMY). A cierre de sesión publican Amazon (AMZN), T-Mobile (TMUS) e Intel (INTC).

El viernes publican Exxon Mobil (XOM), Procter & Gamble (PG), Chevron (CVX), Astrazeneca (AZN) y Sanofi (SNY).

En España publican 28 de las 35 compañías del Ibex 35, entre las que se encuentran todos los bluechips a excepción de Indites (ver “Empresas Ibex 35: fechas, ratios de valoración y calificaciones antes de la publicación de resultados del 2T23”). Además de los resultados empresariales, el Ibex 35 comienza la semana cotizando los resultados de las elecciones celebradas ayer.

Gráfico diario de CFD España 35 sobre Ibex 35 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/07/23

