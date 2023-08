Bolsas en la media de 200 sesiones: ¿podría ser el momento para subirse al fondo alcista?

La corrección de agosto deja a las bolsas en la media de 200 sesiones: ¿podría ser el momento para incorporarse a la tendencia alcista de fondo?

Desde inicio de NOV22, mes en el que se confirmó que la inflación había alcanzado un pico, los índices bursátiles recuperaron la media móvil simple de 200 sesiones. Durante estos últimos 10 meses, los índices han desarrollado una tendencia alcista donde hemos asistidos a tres correcciones puntuales: la experimentada en DIC22, la de MAR23 con la crisis de los bancos regionales y la de JUN23.

En la actualidad estamos ante otra corrección que ha aproximado a gran parte de los índices bursátiles a la media móvil simple de 200 sesiones y que ha provocado que el oscilador MACD en el Alemania 40 baje por debajo de su banda neutral o banda cero. Por ello, es normal preguntarse si estamos ante una nueva oportunidad para incorporarse a la tendencia alcista de fondo.

Gráfico diario de Alemania 40 con oscilador MACD a 23/08/23 y extraído de la plataforma Next Generation de CMC Markets

Realizamos una comparativa de la corrección actual respecto a las vividas anteriormente utilizando el momento macroeconómico y el sentimiento de mercado. Para ello utilizamos la encuesta empresarial PMI de Europa, dato compuesto, que recientemente se ha publicado para realizar la comparativa macro. Para realizar la comparativa de sentimiento, utilizamos la encuesta semanal de la AAII (American Association of Individual Investors).

PMI Europa profundiza en zona de contracción

En AGO23 (dato flash) la lectura del PMI compuesto es de 47,0 puntos (en zona de contracción o por debajo de los 50) e inferior al dato anterior (momento negativo).

En JUN23 la lectura compuesta era de 50,3 (expansión) y por debajo del dato anterior (momento negativo).

En MAR23 el PMI compuesto era de 54,1 (expansión) y por encima del dato anterior (momento positivo).

En DIC22 la lectura fue de 48,8 puntos (contracción) y por encima del dato anterior (momento positivo).

El mercado se encuentra confiado

En AGO23 la media del diferencial entre alcistas y bajistas de la encuesta de la AAII se sitúa en el +12,3%.

En JUN23 la media del diferencial entre alcistas y bajistas se situaba en el +12,9%.

En MAR23 la media del diferencial entre alcistas y bajistas era del -23,7%.

En DIC22 la media del diferencial entre alcistas y bajistas era del -21,7%.

El sentimiento de mercado se podría calificar de optimista o confiado pues el deterioro macroeconómico no impide que la AAII mantenga lecturas optimistas. Una confianza que también se puede medir en los índices de volatilidad: tanto el EU Volatility Index - Sep 2023 y el Volatility Index – Sep 2023 se mantienen por debajo de los 20 puntos que es la frontera que en los modelos económicos se considera como un entorno de calma.



