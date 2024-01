Bolsas digieren excesos sin mostrar nervios y a la espera del IPC del jueves en EEUU

Las bolsas continúan consolidando y purgan los excesos acumulados durante los dos últimos meses del año pasado. Mientras la sobrecompra en los osciladores desaparece, los niveles de soporte importantes se respetan y no aparecen síntomas de nerviosismo, es más, si atendemos a los niveles de volatilidad y a las encuestas, se podría decir que el sentimiento y el posicionamiento de mercado podría continúar presentando un alto optimismo.

El porcentaje de inversores alcistas de la encuesta AAII roza la mayoría absoluta (48,6%) y duplica al de inversores bajistas (23,5%). Los primeros vencimientos de los índices de volatilidad (EU Volatility Index Jan 2024 y Volatility Index Ene 2024) se mantienen en zona de mínimos de los últimos meses y por debajo de los 15 puntos.

El dato de IPC de EEUU (este jueves a las 14:30h) será el gran catalizador de la semana. Las bolsas siguen manteniendo una alta correlación con la evolución de los tipos de interés que, en última instancia, dependen de los datos inflación. Las expectativas para recortes de tipos de interés son altas y se espera que los datos de inflación comiencen a estabilizarse por encima de objetivo de los bancos centrales.

Alemania 40 y Euro 50, pullback a anteriores resistencias y actuales soportes

Alemania 40 y Euro 50 ceden posiciones de forma escalonada desde el máximo de DIC23 situado en 17.004 y 4.593 puntos. La corrección provoca que el oscilador MACD consolide el giro a la baja y se aleje de niveles de extrema sobrecompra en gráfico diario.

La corrección desde máximos se frenó la semana pasada en la anterior zona de resistencia y actual soporte establecida durante la primera mitad del año pasado: 16.535 / 16.427 puntos para Alemania 40 y 4.490 / 4.420 puntos para Euro 50. De esta manera, por el momento, mientras se respeten estas zonas de soporte, podríamos hablar de pullback o vuelta a anteriores niveles clave.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 08/01/24

En el caso de que los niveles de soporte no aguanten, la corrección podría extenderse un poco más y asistir a una reversión a la media de 200 sesiones. En el caso del Euro 50 esta MMS (200) cotiza en torno a 4.323 puntos y para el Alemania 40 cotiza en 15.913 puntos.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 08/01/24

España 35 en rango lateral estrecho

España 35 encadena 5 semanas dentro de un rango estrecho con techo en el máximo de 2023 situado en 10.303 puntos y suelo en el mínimo de DIC23 establecido en 10.023. El estancamiento permite que el oscilador MACD pierda posiciones y purgue los extremos niveles de sobrecompra acumulados en la última parte del año pasado.

La ruptura de la banda inferior del lateral, abriría la posibilidad a una corrección de mayor envergadura y el siguiente soporte se sitúa en 9.744 que fue resistencia clave durante buena parte del año pasado. Por la parte superior, la ruptura de 10.303 devuelve momento positivo al corto plazo y la tendencia alcista de fondo podría imponerse.

España 35 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 08/01/24

US NDAQ 100 comienza a digerir los excesos de finales del año pasado

US NDAQ 100 cede posiciones después de establecer un nuevo máximo histórico en 16.973 puntos. El índice pierde el primer soporte situado en 16.549 y confirma ruptura de la dinámica alcista que parte desde mínimos de octubre del año pasado. El oscilador MACD se gira a la baja desde niveles de elevada sobrecompra y comienzan a purgarse los excesos cometidos en la útima parte del año pasado. Los siguientes niveles de soporte los situamos en 16.167 y 15.692 puntos.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 08/01/24

US SPX 500 giro a la baja del MACD cerca de máximos históricos

US SPX 500 cede posiciones desde 4.797 puntos que es nivel próximo al anterior máximo histórico situado en 4.817 y resistencia clave. La corrección es moderada, aunque suficiente para que el oscilador MACD cruce a su señal a la baja desde niveles de elevada sobrecompra. El primer soporte importante se encuentra en la zona comprendida entre 4.607 / 4.536 puntos que fueron niveles de resistencia durante gran parte del ejercicio pasado.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de la plaforma Next Generation a 08/01/24



