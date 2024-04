Bolsas continúan en modo correctivo: el mejor termómetro es el petróleo

El mercado continúa en modo correctivo a corto plazo. Algunos índices comienzan a perder soportes (el US 30 pierde el mínimo de marzo situado en 38.453 puntos), la volatilidad continúa repuntando (EU Volatility Index – Abr 2024 y el Volatility Index -Abr 2024 cotizan por encima de los 16 puntos) y el sentimiento alcista disminuye (el diferencial entre alcistas y bajistas de la AAII queda por debajo de los 20 puntos porcentuales que los niveles más bajos de los dos últimos meses).

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 15/04/24

Los excesos por purgar continúan siendo elevados: la distancia de muchos índices a las medias móviles de largo plazo ronda los dos dígitos. A la vez, existen índices insignia en la tendencia alcista que no han perdido soportes (el US NDAQ 100 se mantiene por encima de los 17.763 puntos que es la base del movimiento lateral desarrollado en las últimas semanas). Una circunstancia que podría hacer considerar que, aunque estemos en un movimiento de corto plazo, las caídas podrían ser abultadas.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de Next Generation a 15/04/24

Los mínimos de la semana pasada son los primeros niveles de soporte a vigilar y que, en caso de pérdida, incorporarían mayor momento negativo al corto plazo. En el Alemania 40 estamos hablando de los 17.834 puntos y de los 4.926 puntos para el Euro 50. En el caso del US SPX 500, el mínimo de la semana pasada está en 5.107 puntos y en el US 30 en 37.873. Para el España 35, el mínimo se sitúa en 10.588.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 15/04/24

Los principales drivers de la corrección son (1) la tensión geopolítica y (2) el repunte de la inflación. En este contexto, el petróleo continúa siendo el mejor termómetro para medir ambos frentes de incertidumbre. Si Brent y West Texas marcan nuevos máximos anuales (por encima de 92,57 y 87,85 USD/barril), la presión a la baja en las bolsas podría aumentar. Por el contrario, si Brent y West Texas se alejan de máximos anuales y pierden soportes de corto plazo (89,70 y 84,88 USD/barril respectivamente) sería un buen signo para que la tensión en este horizonte temporal disminuya.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 15/04/24



