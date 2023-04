Bolsas, bonos y EUR/USD reciben el dato de inflación de EEUU cerca de máximos anuales: ¿qué puede pasar?

El miércoles inflación de EEUU de MAR23 (14:30h): se espera moderación en la general (+5,2% ia) y leve repunte en la subyacente (+5,5% ia)

Para la tasa general, según el consenso de mercado recopilado por Thomson Reuters (TR), se espera una subida del +0,3% mensual (m) y del +5,2% interanual (ia); una caída de 8 décimas respecto al dato del mes anterior que se estableció en el +6,00%.

Para la tasa subyacente, el consenso de TR también espera una subida del +0,4% m hasta el +5,5% ia: una décima superior al registro del mes pasado que se estableció en el +5,4%. Si las expectativas se cumplen, la inflación general volvería a situarse por debajo de la subyacente, una circunstancia que no ocurría desde ENE21.

IPC General y Subyacente de EEUU* en variación interanual (izquierda) con Tipo de interés efectivo de la Reserva Federal (derecha)

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de la Bureau of Labor Statistics (BLS) y Federal Reserve. *El último dato incorpora la evolución esperada según consenso de Thomson Reuters

La inflación es dato de alto impacto porque limita la capacidad de acción de la Fed

La inflación es un dato de alto impacto en los mercados financieros porque condiciona la política monetaria de la Reserva Federal. Los niveles actuales están muy lejos del objetivo de estabilidad de precios de la Fed, el 2,00%, y el banco central continúa actuando y lanzando mensajes “duros” o hawkish; favorables a subidas de tipos de interés.

Un ejemplo lo tenemos en la reciente subida de tipos de interés (+0,25% hasta el +5,00%) que se produjo en plena crisis bancaria por la quiebra de SVB. El miércoles por la tarde se publicarán las actas de ese FOMC (a las 20:00h), que también podrían incorporar volatilidad al mercado en función al “tono” que desprendan: más o menos hawkish.

Posible impacto en el mercado del dato de inflación

Si la inflación queda por debajo de lo esperado se reducirán los temores a una espiral inflacionista. En este supuesto, la Fed podría pausar subidas de tipos y los bonos podrían reaccionar positivamente en precio (menor rentabilidad) arrastrando consigo al alza a las bolsas.

Un dato superior al esperado por el consenso implicaría que la Fed se encuentra lejos de alcanzar el objetivo de estabilidad de precios. En este caso, los bonos podrían caer en precio ante la expectativa de mayores subidas de tipos y arrastrar a la baja a las bolsas.

Análisis gráfico y niveles en principales CFDs

El CFD sobre el Nasdaq 100, US NDAQ 100, se encuentra estancado entre 13.226 que es máximo anual y 12.843 que es mínimo de la semana pasada. Por encima de 13.226 el precio no tiene resistencia significativa hasta 13.722 que es máximo de AGO23. Por debajo de 12.843 se podría hablar de posible ruptura falsa de anterior zona de máximos (líneas discontinuas en gráfico inferior) y el siguiente nivel de apoyo o soporte estaría en 12.399 puntos.

Gráfico diario de US NDAQ 100, CFD sobre Nasdaq 100, con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 11/04/23

El CFD sobre las Notas a 10 años, US T-Note 10 YR, baja con moderación después de enfrentarse a la zona de máximos anuales y resistencia comprendida entre 116,574 y 116,083. El primer nivel de soporte se encuentra situado en 113,358 que es el mínimo alcanzado el 22 de MAR23.

Gráfico diario de CFD sobre Notas a 10 años con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 11/04/23

El CFD sobre EUR/USD cede con levedad después de establecer un máximo en 1,0973 que se encuentra próximo al máximo anual y resistencia clave situado en 1,1033. La directriz alcista que parte de mínimos de 2022 (línea blanca en gráfico inferior) cotiza en torno a 1,0685 y podría actuar como primer nivel de apoyo. Más abajo tenemos la zona de mínimos 1,0516 / 1,0483 como segundo nivel de soporte.

Gráfico diario de CFD sobre EUR/USD con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 11/04/23

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs tales cómo, El par de EUR/USD, el índice Dax alemán, US 30, US NDAQ 100, Oro y Plata y las acciones de las compañías más populares.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación EUR/USD 0,7 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00 Alemania 40 1 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 Oro 0,3 20:1 ✓ Dom 23:00-Vie 21:00

Descanso diario 22:00-23:00 Plata 2,5 10:1 ✓ Lun 00:00- Vie 22:00

Descanso diario 23:00-00:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.