¿Bitcoin y otras criptomonedas en momento alcista?

El tema del Bitcoin y otras criptomonedas sigue estando de actualidad y puede que se encuentre en un momento alcista. Vemos por qué.

Durante el último año hemos venido comentando en varias ocasiones sobre el universo criptomonedas. En unas ocasiones por artículos en nuestra web y otras veces en vídeos en nuestro canal de YouTube, CMC TV. Les invito a darse un paseo virtual por estos recursos. De una manera o de otra, todo apunta a que es una nueva revolución digital / tecnológica. El tiempo dirá como de grande es.

Desde luego, existen hechos que podrían indicar una dirección de crecimiento. Por citar algunos:

Que cada vez sea más aceptada como medio de pago en cada vez más comercios.

Algunos países, como El Salvador, la aceptara como moneda de pago oficial.

La demanda creciente por parte de ciudadanos residentes en países con inflaciones elevadas, como es el caso de países de Latinoamérica.

Instituciones financieras de primer nivel como JP Morgan hace unos meses que cambiaron su opinión al respecto y empezaran a comercializar fondos sobre criptomonedas.

Aquí en España nuestras propias entidades financieras, como BBVA o Santander tienen planes estratégicos de impulso a este respecto en un futuro inmediato. De hecho, es noticia de esta semana entre la prensa nacional que el Banco Santander pretende comercializar, de manera inminente, fondos ETFs sobre criptomonedas como Bitcoin.

Tanto es así, que el propio Banco de España en esta última semana ha solicitado a los bancos nacionales un detalle de sus planes estratégicos hasta 2024 referentes a negocios con criptomonedas. Pretendiendo conocer así el mercado potencial que se puede abarcar, sobre todo de cara a la aprobación del reglamento europeo sobre criptoactivos y blockchain, MiCA (Markets in Crypto-Assets) que tiene como objetivo establecer un marco normativo para la emisión de criptoactivos y los proveedores de servicios sobre estos.

Con todo este marco general de fondo, quizás podamos entender mejor el momentum que están viviendo las criptomonedas en el último mes. Un trader o inversor se puede preguntar si realmente es un momento alcista y, si es así, si aún puede tener recorrido. Una opción de operativa con criptomonedas es a través de CFDs sobre las mismas. Vamos a ilustrarlo con algunos ejemplos con gráficos del CFD de diversas criptomonedas e imágenes obtenidos en nuestra plataforma Next Generation:

Tabla con vista general de todas las criptomonedas ofrecidas por la plataforma:

Más allá de la corrección que vemos del pasado viernes que es el momento que refleja esa tabla (el pasado lunes 08/11 vuelven a cotizar al alza), sabemos que son bastante volátiles, se aprecia como en el último mes todas las criptomonedas, excepto Cardano y Monero, tienen rentabilidades positivas, algunas tan significativas como el +50% del Polygon, +49% de Solana, el +33% del Ethereum y +25% del Bitcoin. Recalco que estas rentabilidades son solo en el último mes. Y concretamente Cardano, que parece que se queda atrás, ha sido la cripto que más se ha revalorizado en el último año, +2.000%, no es cualquier cosa, por lo que es difícil saber si está corrigiendo o es simplemente una parada de consolidación en el camino ascendente.

Gráfico del CFD Bitcoin:

Vemos un soporte en el nivel de los 39.416 USD (representado por línea morada), una resistencia en los 57.986 USD que superó el 15 de octubre y que se convirtió en soporte en el que se apoyó los días 27 y 28 del mes pasado (línea horizontal celeste). Por último, una línea de tendencia alcista iniciada a finales de septiembre (línea amarilla) que parece que está buscando con el movimiento de los últimos días. No obstante, la pendiente de esta línea de tendencia es elevada y además las velas siguen por encima de la línea que representa la media móvil de 25 períodos.

Gráfico del CFD Ethereum:

Vemos un gráfico con un movimiento similar al anterior del Bitcoin. Soporte a finales de septiembre en el entorno de los 2.617 USD (línea morada), línea de tendencia alcista iniciada a finales de septiembre (línea amarilla) y aú n lejos de apoyarse en la misma a pesar de las 2 últimas velas de retroceso. También se encuentra muy por encima de la media móvil de 25 períodos, que es señal alcista.

Gráfico del CFD Polygon:

Vemos un patrón similar a los anteriores, con el soporte y la tendencia alcista iniciada a finales de septiembre. La diferencia aquí es que esta directriz alcista se acelera (aumenta su pendiente) a mitad de mes, lo que explica el plus de rentabilidad obtenida sobre las 2 anteriores.

Vistos estos patrones alcistas (según el análisis técnico), la pregunta podría ser si tiene recorrido esta tendencia alcista o se está agotando, dadas las últimas velas “rojas” observadas. Responderemos simplemente viendo las expectativas que tienen nuestros clientes, según la herramienta propia.

En la anterior imagen observamos un claro sesgo alcista en los 3 CFDs de criptomonedas comentadas e incluso en nuestro índice “Crypto Todas” que engloba a todos los CFDs sobre criptomonedas ofrecidos por la plataforma con una determinada ponderación de cada uno.

En conclusión, y en base a los argumentos descritos, podríamos decir que efectivamente el Bitcoin y otras criptomonedas se encuentran en un momento alcista y que de acuerdo a los datos e información recogida parece indicar que puede tener aún más recorrido. En cualquier caso, siempre los animo también a ser prudentes y humildes puesto que hablamos de probabilidades y nunca de certezas, por lo que sugiero gestionar adecuadamente los riesgos. Para ello cuentan con múltiples herramientas en nuestra plataforma avanzada de CFDs, Next Generation, para hacer trading e invertir a su manera. En caso de que tengan consultas, por favor, no duden en contactarnos. Nuestro equipo de atención al cliente está a su disposición.

¡Feliz Trading!

Miguel Ángel Martín

Sales & Relationship Manager de CMC Markets

