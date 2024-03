Bitcoin y ethereum corrigen: ¿momento de incorporarse al fondo alcista?

El bitcoin corrige más de 15 puntos porcentuales después de establecer un nuevo máximo histórico en 73.795 USD. El ethereum realiza un movimiento similar, aunque la caída es de mayor intensidad y ronda los 25 puntos porcentuales, dejando un nuevo máximo anual en 4.091 USD.

Bitcoin en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 20/03/24

Aunque la corrección es amplia, encaja dentro de la volatilidad histórica que han presentado ambas monedas. Es más, si atendemos a los actuales niveles del oscilador MACD y a la distancia a la media móvil simple de 200 sesiones, se podría decir que, pese a la magnitud de las recientes caídas, ambas criptomonedas continúan sobrecompradas. Es más, el bitcoin se encuentra a más de 60 puntos porcentuales de la MMS (200) y el ethereum a cerca de 45 puntos porcentuales.

Ethereum en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 20/03/24

En el caso de una reversión a la MMS (200) estaríamos hablando de una vuelta al mínimo anual que ha sido el inicio del último gran impulso. Para un escenario de estas características deberíamos ver que bitcoin y ethereum pierden soportes y que caen por debajo de los niveles de Fibonacci de referencia que supondría una vuelta al origen del movimiento. En el caso del ethereum, el 61,80% de Fibonacci está relativamente cerca, en los 2.869 USD aproximadamente. En el caso del bitcoin, el soporte que equivale al 61,80% de Fibonacci está bastante alejado, en los 50.631 puntos.

La gran pregunta: ¿podría ser la corrección una oportunidad de compra?

Uno de los mayores drivers o motores de la última tendencia alcista ha sido la compra directa de bitcoin por entrada de flujos a los ETF al contado que llegaron a superar los 60.000 M de USD bajo gestión hace una semana según los datos recopilados por Bitcoin ETF Fund Flows. De la misma manera, la retirada de dinero de los ETF al contado, está acompañando la corrección reciente, en las dos sesiones que llevamos de semana, los ETF han sufrido una retirada neta de flujos que ronda los 4.000 M de USD.

La correlación entre flujos a ETF al contado y precio es alta, y podría acentuarse a medida que aumente el tamaño de los ETF pues el número de bitcoins es limitado y, más reducido aún, si tenemos en cuenta los que realmente se encuentran en circulación o free float. La clave de la entrada a ETF de criptomonedas es que continúe el proceso de institucionalización de las criptomonedas: después de la aprobación de los ETF sobre bitcoin de la SEC están pendientes la aprobación de los ETF sobre ethereum.

El hecho de que (1) los ETF normalicen la adquisición de bitcoin y ethereum por parte de los inversores y de que (2) las criptomonedas se consoliden como una alternativa más de diversificación supone un fuerte respaldo para el fondo alcista. La diversificación en criptomonedas se entiende como una alternativa al sistema actual que depende de la sostenibilidad de las cuentas públicas, de los balances de los bancos centrales y, en última instancia, del USD como máximo estandarte. Por ello, la reciente apreciación del USD ante una Fed que podría mantener tipos de interés por un periodo de tiempo más prolongado podría estar influyendo negativamente a las cripto.



