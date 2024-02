Bitcoin supera los 50.000 USD y Ethereum ataca máximos anuales: la euforia es extrema pero no hay sobrecompra

Se cumple un mes desde que la SEC autorizó los 11 ETF al contado sobre el bitcoin. La noticia, ampliamente esperada por el mercado, derivó en una toma de beneficios o corrección en el bitcoin de la se ha recuperado por completo. Es más, el bitcoin está superando el anterior máximo anual y resistencia establecido en los 49.005 USD.

Bitcoin en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 12/02/24

La recuperación ha sido en forma de “V” y generalizada, otras criptomonedas suben con fuerza en las últimas semanas. El ethereum, la segunda mayor criptomoneda, se encuentra a un paso del máximo anual situado y resistencia situado en 2.716 USD.

La recuperación es generalizada, una circunstancia que, desde un punto de vista técnico, suele otorgar una mayor fiabilidad a las subidas. A la vez, el oscilador MACD acaba de girarse al alza desde niveles neutrales que están lejos de alcanzar niveles de sobrecompra elevados, señalando que podríamos estar en el inicio de un nuevo impulso al alza.

Ethereum en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 12/02/24

El punto negativo lo muestran los indicadores contrarios o contrarian que continúan mostrando unos altos niveles de optimismo. El Índice de miedo y avaricia para las criptomonedas (The Crypto Fear & Greed Index) construido por Alternative.me alcanza niveles de extrema euforia no vistos desde noviembre de 2021. Por otro lado, la herramienta de expectativas de clientes de CMC Markets señala que el 80% está comprando ethereum y que el 75% compró bitcoin.



