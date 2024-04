Bitcoin halving este sábado: ¿qué es y por qué importa?

Bitcoin halving es un fenómeno que tiene lugar aproximadamente cada cuatro años y es de gran importancia para toda la comunidad cripto. Su impacto se deja sentir tanto en los aspectos tecnológicos de la industria del bitcoin como en los mercados financieros. En este artículo, echaremos un vistazo a qué es exactamente un halving, por qué es importante y qué podemos esperar del próximo, que tendrá lugar el sábado 20 de abril de 2024.

¿Qué es un bitcoin halving?

Halving es el proceso de reducir a la mitad las recompensas por minar nuevos bloques de bitcoin. Cuando Satoshi Nakamoto, el misterioso creador de bitcoin, estaba diseñando el protocolo, decidió que la recompensa para los mineros por añadir nuevos bloques a la blockchain se reduciría sistemáticamente. Inicialmente era de 50 BTC por bloque. Cada 210.000 bloques, o aproximadamente cada cuatro años, esta recompensa se reduce a la mitad. En 2020, esta recompensa se redujo a 6,25 BTC por bloque, y ahora bajará a 3,125 BTC.

Sin embargo, en términos de dólares, incluso con una disminución en el número de BTC recibidos, el valor de la recompensa sigue aumentando. En la última reducción a la mitad en abril de 2020, 6,25 BTC valían 56.250 USD, y el sábado, 3,125 BTC pueden valer más de 190.000 USD (o casi 3,5 veces

¿Por qué es importante el bitcoin halving?

El objetivo principal de dividir por la mitad es controlar la inflación y limitar la oferta de nuevos bitcoins para aumentar su valor. Dado que bitcoin tiene una oferta limitada de 21 millones de monedas, las reducciones a la mitad son un elemento clave para mantener la escasez de BTC y evitar que el exceso de oferta degrade su valor (a diferencia del sistema financiero tradicional y las monedas fiduciarias).

La reducción a la mitad también afecta a los mineros, que deben adaptarse a la reducción de las recompensas. Con el tiempo, el coste de minar Bitcoin aumenta mientras que la recompensa por minar un bloque disminuye, lo que impulsa a los mineros a ser más eficientes y ayuda a consolidar la industria minera. Este mecanismo, a su vez, fuerza el uso más eficiente de los recursos de la red.

Efectos en el mercado del bitcoin halving

Desde una perspectiva de mercado, los halving suelen provocar un aumento de la volatilidad del precio del bitcoin. En el pasado se han observado subidas de precios antes y después del halving, aunque la evolución a futuro puede variar. Los agentes se posicionan intentando adelantarse a los posibles efectos del halving, lo que puede conducir a aumentos especulativos de los precios. Sin embargo, por regla general, el bitcoin ha marcado nuevos máximos históricos después del halving.

Ahora bien, en esta ocasión, el bitcoin ya ha marcado nuevos máximos históricos adelantándose al halving, lo que para muchos plantea un interrogante sobre si será posible volver a repetir y marcar nuevos máximos después de este acontecimiento. Independientemente de lo que suceda, este acontecimiento también es digno de atención por el comportamiento del propio precio del BTC y de la reacción de los mineros que tendrán que decidir si venden sus posiciones para cubrir los costes operativos. A la vez, también habrá que ver como se comportarán las comisiones en la red bitcoin.



