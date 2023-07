BCE: subida hasta 4,25% y ¿pausa en septiembre?

Subida de +25 puntos básicos hasta el +4,25%: la clave es la rueda de prensa

El BCE decide tipos de interés a las 14:15h. El consenso de Thomson Reuters espera una subida de 25 puntos básicos: el tipo de las operaciones principales de financiación ascendería desde el +4,00% hasta el +4,25%. La facilidad marginal de crédito quedaría en el 4,50% y la de depósito en el 3,75%.

A las 14:45h Christine Lagarde dará rueda de prensa. La subida de tipos de +25 pb está ampliamente descontada y la clave está si la Gobernadora del BCE dará pistas sobre su próxima decisión de tipos que tendrá lugar el 14 de septiembre.

Septiembre: entre la pausa u otra subida de tipos de +25 pb

En este sentido, Klaas Knot, miembro del Consejo de Gobierno del BCE considerado “halcón” o partidario de subidas de tipos, ha suavizado su discurso recientemente señalando que la subida de tipos más allá de julio es una posibilidad pero, de ninguna manera, una certeza.

Las declaraciones confirman que el BCE está afianzando su postura más dependiente de los datos o “data dependent” y la posibilidad de una pausa en la reunión de septiembre podría ir adquiriendo cuerpo. Un movimiento que dejaría mayor capacidad de actuación / flexibilidad al BCE dada la lejanía de la próxima cita y que habrá reunión de banqueros centrales en Jackson Hole entre el 24 y el 26 de agosto.

La desaceleración económica en Europa se acentúa en el 3T23

Las últimas encuestas a empresarios y analistas de JUL23 sorprenden negativamente y sugieren que la economía en Europa se está desacelerando con fuerza.

El lunes, el PMI flash de Europa ha retrocedido hasta los 48,9 puntos (zona de contracción) y nivel más bajo desde DIC22. El martes, la encuesta Ifo de Alemania retrocede hasta 87,3 puntos por caída en los dos componentes (expectativas y condiciones actuales por debajo de la media) y se sitúa en el cuadrante de Crisis. Unas caídas que encajan con las lecturas recogidas por el indicador Sentix que se encontraba en régimen de recesión en Europa.

La inflación continúa bajando y los tipos de interés reales

Los índices de demanda de la encuesta PMI continúan deteriorándose. Los nuevos pedidos del sector manufacturas y del sector servicios retroceden hasta mínimos del año pasado. En paralelo, los retrasos en las entregas retroceden y el componente de empleo retrocede (destrucción en el sector manufacturero y creación de empleo en el nivel más bajo para servicios en los últimos 5 meses).

Con una demanda más débil, las presiones inflacionistas parecen suavizarse. Los precios de producción se encuentran en los niveles más bajos de los últimos 29 meses y son compatibles con un IPC retrocediendo hasta el +3% a finales de año, en línea con las proyecciones macroeconómicas recientes del BCE y del Eurosistema. Si esto es así, las economías europeas comenzarían a tener tipos de interés reales en los próximos meses.

Posible impacto en los mercados

Si el BCE deja la puerta abierta a una pausa en septiembre: el euro podría debilitarse por diferencial de tipos de interés, mientras que los bonos (en precio) y las bolsas podrían rebotar.

Si el BCE recupera un tono duro, la reacción podría a ser la inversa: el euro podría apreciarse mientras que los bonos (en precio) y bolsas podrían bajar de forma simultánea.

Niveles de precios en CFDs

EUR/USD ha ido retrocediendo posiciones de forma pausada en las últimas sesiones después de marcar un máximo anual en 1,1275. Existe un primer soporte en 1,1012. Más abajo el mínimo de JUL23 se sitúa en 1,0673.

Gráfico diario de CFD sobre EUR/USD con Estocástico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 26/07/23

Alemania 40 se ha estancado a un paso de la zona de máximos anuales comprendida entre 16.332 y 16.427 puntos. El mínimo de la semana pasada establecido en 15.994 sería el primer nivel de soporte.

Euro Bund tiene un soporte de corto plazo en 133,028 que sirve como referencia al rebote desarrollado desde la zona de mínimos anuales comprendida entre 131,369 y 131,077. Por la parte superior primera zona de resistencia entre 135,289 y 136,487.

