BCE mantendrá tipos en el 4,50% y no cantará victoria frente a la inflación

Tipos en el 4,50%

BCE comunica decisión de política monetaria: decisión de tipos de interés (14:15h), rueda de prensa (14:45h), actualización de las proyecciones económicas (15:45h) y discurso de Christine Lagarde (16:15h).

El consenso de mercado espera que los tipos de interés se mantengan sin cambios: en el 4,50% el tipo de intervención y el 4,00% la facilidad de depósito.

Las anteriores proyecciones económicas de septiembre son las siguientes:

Inflación general (en media anual): 2023 (+5,6%), 2024 (+3,2%) y 2025 (+2,1%).

PIB (real): 2023 (+0,7%), 2024 (+1,0%) y 2025 (+1,5%).

Inflación a la baja y economía débil

Desde la última reunión los datos de inflación han sorprendido positivamente. El IPC general de NOV24 de la eurozona bajó hasta el 2,4% vs 2,7% esperado y 2,9% de la lectura anterior, el IPC subyacente retrocedió hasta el 3,6% vs 3,9% esperado y 4,2% del mes anterior.

En términos de actividad económica, nos encontramos en un estancamiento / recesión. El PIB del 3T23 bajó un 0,1% en términos trimestrales y las encuestas empresariales PMI de manufacturas y servicios de los meses de octubre y noviembre se mantienen de forma simultánea en zona de contracción.

El mercado espera que el próximo movimiento sea a la baja, ¿en marzo de 2024?

Una combinación, de inflación a la baja y crecimiento débil, que provocan que el mercado de swaps descuente que el BCE puede ser el primero de los grandes bancos centrales en comenzar a bajar tipos de interés, tan pronto, como en marzo del año que viene.

La continúa caída de los precios de la energía (Brent y Gas Natural, aproximándose o marcando nuevos mínimos anuales) es una sorpresa agradable. El efecto base negativo se podría extender a los próximos meses y facilita la vida al BCE.

Sin embargo, el mercado lo está descontando, y las condiciones financieras se han relajado con intensidad en los últimos meses (Bund alemán ha caído 75 puntos básicos desde el 3,00% hasta el 2,25% actual) y sugieren que la intervención verbal puede ser dura o tensionadora para calmar los ánimos. De esta manera, reforzará la postura de que la batalla contra la inflación no está ganada.

Impacto en los mercados

Si el tono no es duro, pillará por sorpresa a los mercados, y podría haber una continuidad en las alzas a las que estamos asistiendo en los mercados de bonos y bolsas.

Por el contrario, si el BCE confirma el tono duro, los mercados de bonos y bolsas podrían calmar los ánimos y los niveles de euforia.

Niveles técnicos a vigilar

Euro Bund recupera posiciones con fuerza en las últimas semanas y consolida con amplitud por encima de la media de 200 sesiones. La sobrecompra es abultada a corto plazo pero el precio no mostraría signos de cansancio que favoreciesen una corrección mientras se mantenga por encima del primer nivel de soporte situado en 134,06. La primera resistencia se encuentra en 135,50 y el siguiente nivel en 136,66 que en términos de rentabilidad equivalen a un 2,20% y 2,10%.

Euro Bund en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 13/12/23

Alemania 40 se encuentra en subida libre y presenta un alto momento positivo. La ausencia de una consolidación o corrección y la verticalidad del impulso alcista que comenzó en el mínimo de noviembre (14.588 puntos) ha provocado que el oscilador MACD alcance los mayores niveles de sobrecompra del último año. La anterior zona de resistencia, 16.535 / 16.427 puntos, es actual soporte y aproximación de la directriz alcista de corto plazo. Si el precio consolida por debajo de esos niveles podría comenzar a gestarse una corrección del impulso alcista previo, mientras tanto, el momento es positivo.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 13/12/23



