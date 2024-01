BCE: el consenso de mercado espera que los tipos de interés se mantengan en el 4,50% por tercera reunión consecutiva

Tipos en el 4,50% por tercer

BCE comunica decisión de política monetaria este jueves: decisión de tipos de interés (14:15h) y rueda de prensa de Christine Lagarde (14:45h) en Frankfurt.

El consenso de mercado espera que los tipos de interés se mantengan sin cambios por tercera reunión consecutiva, desde la última subida realizada en septiembre. El tipo de interés principal en el 4,50%, la facilidad de depósito en el 4,00% y la facilidad de marginal de crédito en el 4,75%.

Un consenso que está alineado con las declaraciones recientes de miembros del BCE. Por destacar, Christine Lagarde en declaraciones en Davos a Bloomberg señaló: “es probable que el Banco Central Europeo recorte los tipos de interés en verano”.

Inflación enquistándose, con luces y sombras de cara al futuro

La principal razón para enfriar las expectativas de bajadas de tipos es que la senda de reducción de la inflación se ha frenado. El IPC general de la eurozona de DIC23 repuntó, desde el 2,4% hasta el 2,9%, y la tasa subyacente retrocedió, desde el 3,6% hasta el 3,4%.

De cara al futuro, existen tres puntos que podrían dificultar que la inflación alcanzase el objetivo del 2,0% del BCE. En primer lugar, los efectos de segunda ronda por subidas salariales. En segundo lugar, el encarecimiento de los costes de transporte debido el desvió de rutas por el conflicto en el Mar Rojo. En tercer lugar, la tendencia estructural a la desglobalización y el proteccionismo: la Comisión Europea aprobará paquete de medidas para responder a las amenazas geopolíticas.

La nota positiva para controlar la inflación, la tenemos por el lado de la energía. Las energías renovables son capaces de satisfacer las nuevas necesidades de electricidad y supondrán más del 50% en 2026 según la IEA. Una alternativa real que está ayudando a controlar el precio de las energías fósiles.

De fondo, la débil situación económica, debería ayudar a controlar los precios. Las encuestas empresariales PMI flash de ENE24, aunque mejoran, continúan en zona de contracción señalando una eurozona estancada y coqueteando con la recesión. Por otro lado, la confianza de los consumidores se ha deteriorado apuntando a una posible debilidad de la demanda.

Impacto en los mercados

El timing de la primera bajada parece que podría estar más o menos claro. En verano, el timing marcado por Christine Lagarde, tenemos dos reuniones, 6 de junio y 18 de julio. Pocos se plantean, con la composición de datos actual, que se adelante la bajada a las reuniones del 7 de marzo o el 11 abril. En este contexto, el mercado se centrará en intentar calibrar cual es la dureza que emplea Christine Lagarde en la rueda de prensa.

Si Christine Lagarde suaviza el tono del discurso, pillaría por sorpresa al mercado. El Euro Bund podrían reaccionar al alza a la altura de las medias móviles simple de 200 sesiones y facilitar una posible ataque del Euro 50 a la zona de máximos de DIC23 y resistencias.

Si el BCE confirma y o acentúa el tono duro de Davos, la reacción de los bonos y bolsas podría ser a la baja. Las bolsas tendrían difícil mantener la tendencia alcista si el Euro Bund comienzan a afianzarse por debajo de las medias móviles simples de largo plazo o de 200 sesiones.

El EUR/USD podría reaccionar en función al diferencial de tipos. Un BCE más duro que provoque caídas en los bonos (repuntes de tipos de interés) podría derivar en un rebote del EUR/USD que está apoyándose en la MMS (200).

Niveles técnicos a vigilar

Euro Bund se encuentra en la zona de soporte comprendida entre 133,59 y 132,96 que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones. Si el precio se afianza por debajo, la dinámica bajista de corto plazo podría extenderse en las próximas sesiones. Por la parte superior, la primera resistencia se encuentra en 134,68.

Euro Bund en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 24/01/24

Euro 50 se aproxima a la zona de máximos de DIC23 y resistencia clave comprendida entre los 4.569 y 4.593 puntos. La aproximación se realiza sin que el oscilador MACD presente niveles de sobrecompra. Por la parte inferior, el primer nivel de soporte lo situamos en el mínimo de la semana actual sito en 4.456 puntos.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 24/01/24

EUR/USD atascado a la altura de la MMS (200) que se encuentra plana y en mitad de rango de medio y largo plazo. La ruptura de las referencias técnicas de más corto plazo, 1,0821 por abajo y 1,0916 por la parte superior, podrían sacar de la atonía al precio y marcar la dirección del próximo movimiento.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 24/01/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.