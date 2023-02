BCE antes de subir tipos: ¿mantendrá Lagarde su discurso duro?

Durante las últimas semanas, Christine Lagarde ha dejado saber al mercado y al público de forma reiterada que el Banco Central Europeo tiene una difícil tarea por delante en la lucha contra la inflación, y que no terminará con una o dos subidas de tipos de interés más. Sin embargo, la recuperación de las bolsas hace dudar sobre que esta retórica se plasme realmente en una subida de tipos.

El mercado duda del BCE

El BCE endureció la política monetaria el año pasado con cuatro subidas de tipos de interés para controlar la alta inflación en la zona euro. Como resultado de estas decisiones, el tipo de las Operaciones principales de financiación (OPF o MRO por sus siglas en inglés) se elevó desde el 0,00% hasta el 2,50%. En lo que respecta a las dos próximas reuniones, el mercado está esperando que el BCE realice dos subidas de tipos más. En la reunión de hoy el mercado descuenta una subida de 0,50% hasta el 3,00% (14:15h). También es probable que Lagarde intente transmitir al mercado durante la conferencia de prensa (14:45h) que en marzo podría haber otra subida de 50 puntos básicos.

Una vez pasado marzo, parece que la subida habría terminado. Esto iría en línea con lo que descuenta el mercado para la Reserva Federal, que también alcanzaría el techo en marzo, aunque con los tipos en niveles más elevados en este caso: en el 5,00% tras una última subida de 0,25%.

El mercado de bonos ya está especulando sobre una rápida caída de las tipos de interés posterior, después de que hayan alcanzado su punto más alto en el transcurso del año. Por lo tanto, el elemento político central de la política monetaria en los próximos meses podría convertirse en una táctica dilatoria del BCE. Debe ser capaz de retrasar las expectativas de recorte de tasas del mercado para lograr contener la inflación (que se presenta a ráfagas) y al mismo tiempo intentar no paralizar la economía.

El euro debería continuar su tendencia alcista

La tensa retórica del BCE ha ido acompañada de una importante recuperación del euro frente al dólar estadounidense desde octubre del año pasado. Es probable que esta tendencia alcista continúe incluso si el BCE adopta un tono algo más suave en la política monetaria en el futuro. Por un lado, la economía de EEUU está amenazada con un debilitamiento en los próximos meses y, por otro lado, es probable que la Fed se relaje aún más, especialmente si se considera que las elecciones presidenciales se acercan el próximo año y al Gobierno le interesa una economía fuerte.

Lagarde se juega la confianza en su comunicación

En la última reunión de tipos de interés de diciembre, aparecieron discrepancias dentro del Consejo de política monetaria del BCE. La gobernadora del BCE no ha podido explicarlos ni aclararlos. La razón de esto fue que muchos miembros hubieran preferido una subida de tipos de 75 puntos básicos, pero se optó entonces por 50 puntos básicos. La dificultad a la hora de comunicar es la gran carencia del Lagarde. En este contexto, los mercados podrían continuar siendo escépticos y acentuar la discrepancia entre lo que piensan y las declaraciones de Lagarde.



