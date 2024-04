Bancos España resultados 1T24: múltiplos más ajustados y menos momento positivo en precio y en resultados

Los bancos publican resultados corrigiendo a corto plazo y con excesos acumulados

El Ibex 35 Bank construido por BME, pese a la corrección de las últimas dos semanas, avanza cerca de 20 puntos porcentuales en lo que llevamos de año y sigue siendo el sector con mayor momento de la bolsa española.

Análisis técnico de acciones de bancos españoles: Bankinter, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, CaixaBank y Unicaja Banco

Las estructuras alcistas de fondo continúan vigentes, sin embargo, la sobrecompra es abultada y los niveles de apoyo importantes continúan alejados. De esta forma, en caso de reversión a las medias de largo plazo, el riesgo de caídas abultadas se encuentra presente.

Banco de Santander en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 17/04/24

Múltiplos de valoración más ajustados

En este contexto, se publican los resultados del 1T24, que pueden resultar decisivos para las cotizaciones a corto plazo. El punto de partida, atendiendo a los múltiplos de valoración de Morningstar, es el de unas valoraciones con descuento, aunque con bastante menor potencial que en trimestres anteriores.

Calificaciones cuantitativas y ratios de valoración de Morningstar para el sector bancos en España construidos con datos extraídos de la plataforma Next Generation a 15/04/24

Momento positivo a la baja: menor crecimiento de márgenes y caída del crédito

El margen de intereses va a continuar aumentando a medida que se revisan al alza las carteras de crédito, sin embargo, el grueso del impacto ya está recogido a medida que los tipos de interés se estabilizan y el crecimiento se reduce. Mientras tanto, el alto volumen de depósitos de los hogares y sociedades no financieras (en febrero de 2024 alcanzarón los 974,68MM de EUR, cerca del récord histórico) sigue sin incentiar una “guerra de depósitos”.

El margen de intereses podría mantenerse elevado gracias a que los tipos de interés se pueden mantener altos por un periodo de tiempo más prolongado por el nuevo repunte de la inflación (ver “Nueva subida de la inflación: ¿ola o tsunami?, ¿cómo podrían reaccionar la Fed y el BCE?”). Sin embargo, el crecimiento del crédito disminuye y también el saldo de crédito; los agentes económicos prefieren no asumir riesgo y reducen deuda ante el repunte de tipos de interés.

Fechas y estimaciones de mercado

Bankinter es el primero de los bancos en publicar resultados, y lo hará este jueves 18 de abril. El mercado está esperando un margen bruto de 651,31M de EUR en el 1T24 que supondría una subida del 6% respecto al mismo periodo del ejercicio pasado. En términos de Beneficio por Acción (BPA) se espera 0,2129 EUR o un 4,4% superior al del mismo trimestre del año pasado.

Banco Sabadellpresenta resultados el 25 de abril. El margen bruto obtenido por la entidad el mismo trimestre del año pasado fue de 1,36MM de EUR y el BPA de 0,0364 EUR.

BBVA publica cuentas el 29 de abril y es, de los grandes bancos, el que cotiza con unos múltiplos de valoración más elevados. El consenso de mercado espera un margen bruto de 7,91MM de EUR en el 1T24, un 13,6% superior a los 6,96MM de EUR del mismo trimestre del año pasado. Respecto al Beneficio por Acción (BPA), el mercado espera 0,3514 EUR frente a los 0,29 EUR del 4T22, una subida del 21,2%.

Unicaja publica el 29 de abril. El margen bruto del primer trimestre del año pasado fue de 373M de EUR y el BPA por acción de 0,01 EUR.

Banco Santander publica el 30 de abril. El consenso de mercado espera un margen bruto de 14,86MM de EUR en el 1T24 que supone un aumento del 6,6% frente a los 13,94MM de EUR del mismo trimestre del año pasado. El BPA ascendería un 22,1% hasta los 0,183 EUR respecto a los 0,15 EUR obtenidos en el 1T23.

CaixaBank rendirá cuentas el 30 de abril. El consenso espera un Margen Bruto de 3.450M de EUR en línea con los obtenidos en el mismo periodo del ejercicio pasado. El BPA ascendería a 0,1063 EUR un 6,3% superior al mismo trimestre de 2023.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.