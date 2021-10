Banco Santander ¿momento alcista ante las buenas expectativas de resultados?

Mañana miércoles 27, el Banco Santander tiene programada la presentación de sus resultados trimestrales. Las expectativas, según el consenso del mercado, son optimistas, lo cual nos lleva a preguntarnos si este valor está ante un momento de trading alcista. Como de costumbre, vamos a verlo desde el punto de vista técnico y fundamental para sacar algunas conclusiones.

Fuente: Plataforma Next Generation de CMC Markets.

Desde un punto de vista técnico, en el primero de los gráficos anteriores de velas diarias, que muestra una perspectiva temporal más larga que el segundo gráfico, vemos:

Que la cotización del CFD de Banco Santander sigue una directriz alcista (línea amarilla) que inicia en octubre del año anterior y que aún conserva.

(línea amarilla) que inicia en octubre del año anterior y que aún conserva. Un soporte inicial de tendencia en el entorno de los 1.5 € que alcanzó a finales de septiembre 2020 (línea roja horizontal).

Cuatro máximos ascendentes , en diciembre 2020, enero, marzo y junio 2021, señalados en círculos verdes y mínimos también ascendentes , que son sinónimo de tendencia alcista.

, en diciembre 2020, enero, marzo y junio 2021, señalados en círculos verdes y , que son sinónimo de tendencia alcista. Una consolidación lateral desde julio, que es el tercer trimestre del presente año.

En el segundo gráfico, correspondiente al último trimestre concluido y que es un zoom del gráfico anterior, vemos:

Como los mínimos ahora forman un “doble suelo” que, además, señalan un nuevo soporte de apoyo, más elevado , en el entorno de los 2.86 € (línea negra horizontal).

de apoyo, , en el entorno de los 2.86 € (línea negra horizontal). Ese último mínimo, del 21 de septiembre, señala el inicio de otra directriz alcista acelerada , que aún conserva.

, que aún conserva. Por último, vemos un soporte más reciente formado este mes en una cota superior, en el entorno de los 3.25 €.

Por indicadores en ambos gráficos, vemos como las velas de cotización se mueven por encima de una media móvil de 50 (línea morada), que es un síntoma alcista. El indicador RSI de 14 períodos se mueve en el entorno del 53% pero viene de tendencia alcista por lo que parece apuntar a que va a buscar la zona de sobrecompra, en el entorno del 70% y señalado con un círculo celeste. Por último, el indicador ROC de 14 períodos, de tasa de cambio, está en zona positiva y en tendencia alcista lo que augura continuidad de dicha tendencia.

Por tanto, son varios los signos de carácter alcista, según el análisis técnico.

Desde un punto de vista fundamental, según comunicados emitidos por Barclays del cual se hacen eco diversos medios de comunicación, en este tercer trimestre, el Banco Santander presentará un beneficio de € 1.890 millones vs € 1.750 millones del mismo periodo 2020 (+8%), que serán € 5.565 millones en el total del año vs € 9.048 millones de pérdidas de hace un año. Esto es 5 veces mayor al publicado por Bankinter incluyendo la plusvalía obtenida en abril al sacar Línea Directa a Bolsa, por hacer una comparación. Si desean ampliar un análisis sobre Bankinter, les sugiero que vean el vídeo reciente subido a nuestro canal de Youtube, en este enlace.

El margen neto estará por encima de los € 22.000 millones, subiendo un 23% respecto al año anterior.

En cuanto al ratio de capital CET 1 FL, el de máxima calidad y que mide la solvencia de una entidad, sube al 12,48%, superior también al de Bankinter en 18 puntos básicos y muy superior al mínimo marcado por el Banco Central Europeo - BCE en los 7,7%.

Además de unos resultados positivos, mejores que en anteriores trimestres y con buenas perspectivas de mejora a futuro, cabe destacar, como factor positivo y de impulso a su cotización el programa de recompra de acciones iniciado el 6 de octubre que se prolongará hasta el 17 de diciembre de este año, según la propia Entidad, hasta completar € 841 millones, a un precio máximo de 3,98 €.

En cuanto a los análisis desde otras casas, Barclays lo califica como su entidad española “preferida”, destacando solvencia, ratios de capital y rentabilidad. Por su parte JP Morgan, destaca que ofrezca rentabilidades superiores a la media del sector. Por último, desde Morningstar, a través de un informe obtenido desde nuestra propia plataforma, obtenemos lo siguiente:

Fuente: Quantitative Research for Morningstar

Consideran que el SAN esta infravalorado un 18%, con un precio objetivo de 4,05 € (Fair Value). Con unas rentabilidades económicas y financieras (ROA y ROE) que vuelven a terreno positivo, pero veremos si alcanzan la media del período 2011 – 2019 (por quitar el efecto Covid) en 0.41 y 6.35 respectivamente. Según valoración Precio sobre Valor en libros (P/Book), se encuentra también rebajada respecto a su media, 0.67 vs 0.82 y su PER también es más bajo que la media del período considerado, 10.97 vs 14.12. Véase tabla siguiente de elaboración propia con los datos anteriores de Morningstar:

Por último, no menos importante, la opinión de nuestros clientes, a través de la herramienta “expectativa de clientes”. Estos se posicionan claramente en compra, considerando así que la perspectiva en este valor es alcista.

En conclusión, según hemos ido desgranando a lo largo del artículo, las señales parecen indicar un momento alcista del CFD de Banco Santander, veremos si finalmente cuando se publiquen oficialmente los resultados se cumplen las buenas expectativas. En cualquier caso, siempre los animo también a ser prudentes y humildes puesto que hablamos de probabilidades y nunca de certezas, por lo que sugiero gestionar adecuadamente los riesgos. Para ello cuentan con múltiples herramientas en nuestra plataforma avanzada de CFDs, Next Generation, para hacer trading e invertir a su manera. En caso de que tengan consultas, por favor, no duden en contactarnos. Nuestro equipo de atención al cliente está a su disposición.

¡Feliz Trading!

Miguel Ángel Martín

Sales & Relationship Manager de CMC Markets

