Banco Sabadell: Un análisis en profundidad

Las acciones del Banco Sabadell llevan cayendo desde el 17 de mayo con algún repunte que otro según se observa en la información disponible a través de Morningstar y la Plataforma Next Generation de CMC Markets Aquí nos preguntamos por qué no levantan cabeza estas acciones desde entonces. Lo primero que debemos saber es que el negocio parece que va bien. Para el primer trimestre de este año, el banco ha conseguido un beneficio neto de 73 millones de euros de acuerdo con los resultados publicados en fecha 29 de abril de 2021. Su filial en Reino Unido, TSB, ha vuelto a beneficios después de dos años en pérdidas. Banco Sabadell compró TSB en 2015 pero los costes se dispararon cuando tuvo problemas informáticos.

Según su Plan Estratégico del 28 de mayo de 2021, el banco tiene pensado una transformación radical de su banca para particulares en forma de reducción de costes, digitalización y crecimiento focalizado. Para la banca de empresas tiene pensado el crecimiento del negocio y la reducción de costes en el segmento autónomos. Y en su banca corporativa tiene pensado mantener su negocio. En cuanto a su presencia internacional con TSB, están finalizando la reducción de costes y quieren crecer en hipotecas.

Uno de los retos es crecer el libro de crédito más de un 2% en el periodo 2020-2023 con un margen de intereses estable a lo largo de los mencionados años. En cuanto a comisiones, tienen una tendencia positiva del 8% de crecimiento entre 2012-2019 con una caída en 2020 debido al impacto del Covid 19. Actualmente, tienen un plan de reducción de costes que supondría un ahorro de aproximadamente 141 millones de euros anualmente para el banco y una reducción en costes de 70 millones de euros para TSB entre 2020-2023. También tienen pensado ahorrar 100 millones de euros anualmente con el nuevo plan de eficiencia para el primer trimestre de 2022.

De igual forma, entre sus objetivos está aumentar el ROTE (Return on Tangible Equity) o el retorno sobre patrimonio tangible del 0% en 2020 hasta más del 6% en 2023.

La banca de particulares requiere una reducción de costes pasando la mayoría de los clientes al canal digital para préstamos personales, cuentas y tarjetas. Por otro lado, habrá gestores especialistas en oficinas para hipotecas, seguros y ahorro – inversión. Se está viendo una reducción significativa en la demanda de servicios de ‘servicing’, que incluye ingresos en efectivo, reintegro, actualización de libretas, etc. El foco para los siguientes años estará puesto en la actividad comercial para hipotecas, ahorro-inversión y seguros. Hoy en día estas se contratan mediante gestores en una oficina, el banco quiere pasar a un modelo híbrido de acompañamiento entre presencial y digital.

La banca de empresas pinta un poco mejor en cuanto a crecimiento y rentabilidad. El banco tiene pensado reducir los costes de servicio para autónomos y continuar creciente en PYMES. Para ello se van a centrar en cuatro palancas de crecimiento: soluciones especializadas, proceso de internacionalización, especialización vertical, y el apoyo en los fondos de recuperación europeos (‘Next Generation EU’).

En cuanto a TSB tienen pensado un plan de reestructuración reduciendo el número de oficinas y la plantilla.

Fuente: Morningstar, informe disponible en la plataforma Next Generation

Los ingresos se han mantenido relativamente constantes durante los últimos siete años. La ratio precio/beneficio está ahora mismo en 35,91, sin duda los inversores esperan mucho de este banco. La rentabilidad sobre el patrimonio está en negativo para el año 2020 y la ratio precio/valor en libros está por debajo de 1, algo que indica que fundamentalmente este banco está por debajo de su valuación en libros. Esto nos lleva a pensar que el Banco Sabadell está bien posicionado para salir fortalecido de la crisis sanitaria, si, además de su posición financiera se consideran los fondos ‘Next Generation EU’ que beneficiarían al banco. En Morningstar consideran que su valor intrínseco es de 0,73€ por acción, un potencial del 32% desde niveles actuales.

Fuente: Next Generation CMC Markets

Viendo el gráfico, lo primero que resalta es el hecho que el precio acaba de romper la directriz alcista. También destaca la ruptura por debajo de la media móvil de 100 sesiones la cual nos ha servido de soporte numerosas veces. Con esta información, podemos inferir que la tendencia alcista ha terminado y que podría ser peligroso mantener posiciones largas en este momento. Sin embargo, sí que podríamos establecer posiciones cortas a estos niveles con un stop-loss por encima de la directriz bajista. El RSI(14) ha rebotado de niveles de sobre-venta a un nivel de 32,42%, un nivel neutral. Ahora mismo estamos en un punto crítico donde el precio tiene poco soporte por abajo.

Alfredo Pardo – Sales Executive



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.